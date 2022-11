3:1-Sieg vor Heimpublikum – Die Schweiz kämpft sich in den Halbfinal In der Swiss-Life-Arena gewinnen die Schweizer Unihockeyaner gegen Lettland – mit mehr Mühe als erwartet. Nicolas Kaiser Annick Vogt

Noel Seiler bringt das Team schon früh in Führung. Foto: Freshfocus

Drei Gruppenspiele und 20 erzielte Tore. Der Abwehrriegel der Letten weiss um die Offensivstärke der Schweizer Bescheid – zu Beginn des Viertelfinals stehen sie resolut tief und hoffen auf Fehler. Wären diese Schweizer doch nur nicht so gnadenlos effizient. Ein Doppelpass zwischen Noel Seiler und Jan Zaugg reicht, um den Riegel auszuhebeln, Seiler netzt unbedrängt zum 1:0 für die Schweiz ein – ein Auftakt nach Mass.

Und das ist er wirklich, im ersten Drittel spielt eigentlich nur die Schweiz. Zaugg, heute mit seinem 50. Spiel für die Nationalmannschaft, ist aber der einzige, der diese dominante Phase der Schweizer auszunutzen weiss. In der 17. Minute gehen die Letten für einmal nicht genug konsequent auf den Mann, was sich direkt mit dem 2:0 rächt. Das bringt die Letten aus der Fassung, sie lassen plötzlich mehr zu als sie wollen. Kurz vor der Pausensirene hätte die Schweiz sogar noch erhöhen können, Seiler spielt in den Slot, Zaugg lässt abtropfen für Christoph Camenisch. Dieser hat das halbleere Tor vor sich, wird aber noch entscheidend von einem lettischen Verteidiger gestört.



Plötzlich sind die Rollen vertauscht

Und dann wird sie wieder heraufbeschworen. Die ach so bekannte Schwächephase der Schweiz. Keine 90 Sekunden sind im Mitteldrittel gespielt, da kommt Lettland aus dem Nichts zum Anschlusstreffer. Camenisch verliert hinter dem Tor, die Letten setzen nach und Edgars Purins bringt den Ball irgendwie über die Linie – offenbar, denn das umstrittene Urteil kann erst nach Konsultation des Videobeweises gefällt werden.

In der Folge ist die Schweiz wie von der Rolle, bekundet plötzlich Mühe im Aufbauspiel, die Letten werden stärker, suchen den Ausgleich. Patrick Eder im Schweizer Tor kriegt innerhalb von wenigen Minuten mehr zu tun, als im ganzen ersten Drittel kombiniert, vor allem als Tobias Heller dann noch eine zweiminütige Strafe absitzen muss.

Die Druckphase überstehen er und die Schweiz jedoch mit Bravour und dann ist es wieder an den Hausherren, Druck zu machen. Die zahlreichen Chancen, zeitweise sogar welche in Überzahl, können jedoch nicht genutzt werden.



Abgeklärt zum Sieg

Dann ist es wieder an der Schweiz, das Spiel zu beruhigen. Das Schlussdrittel beginnt zwar wieder mit einigen Fehlern im Aufbau, nach einigen Minuten fängt sich die Schweiz dann endlich. Die Letten sind wieder mit der Defensivarbeit beschäftigt, die Schweizer kontrollieren das Spiel über weite Strecken, zeigen sich jedoch zu unkreativ, wenn es darum geht, tatsächlich ein Tor zu kreieren.

Und dann ist da Manuel Maurer. Er erlöst die Schweiz in der 50. Minute. Nachdem er einen Fehler im lettischen Aufbau provoziert, kriegt er den Ball von Michael Schiess postwendend zurück. Alleine vor dem lettischen Torwart, trifft er abgeklärt zum 3:1. Die Letten versuchen es in den letzten Spielminuten mit einem sechsten Feldspieler. Als dann Joel Rüegger wegen eines Hohen Stocks auf die Strafbank muss, kommen die Schweizer noch einmal unter Druck. Am 3:1-Sieg können die Letten aber nichts mehr ändern – der Schweizer Einzug in den Halbfinal ist Tatsache.

Die nächste Aufgabe ist bereits klar. Am Samstag trifft das Team von David Jansson entweder auf Tschechien oder die altbekannte Slowakei. Gegen die Slowakei feierte die Schweiz einen 9:3-Sieg. Die Tschechen gewannen an der letzten WM die Bronzemedaille.

