«Die Initiative will alle Prozesse in die Schweiz holen. Damit werden die betroffenen Länder entmündigt»: Karl Hofstetter, Professor für Wirtschaftsrecht an der Uni Zürich.

Die Konzernverantwortungsinitiative fordert eigentlich eine Selbstverständlichkeit: Konzerne mit Sitz in der Schweiz sollen für verursachte Schäden an Mensch und Natur geradestehen. Was ist daran falsch?

Daran ist nichts auszusetzen. Die Frage ist einfach, wo. Heute herrscht das Grundprinzip der Territorialität: Ein Unfall wird da verfolgt, wo er passiert ist. Die Katastrophe von Deepwater Horizon im Golf von Mexiko kam in den USA vor Gericht, nicht am Sitz von BP in England.