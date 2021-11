Pop-Briefing – Die Schweiz leidet an akuter Prominenten-Knappheit In «The Masked Singer Schweiz» kennt man die Sängerinnen selbst dann nicht, wenn sie die Maske ablegen. Und es gibt neue Feindseligkeiten im hiesigen Musikmilieu. Dazu: 50 Lieder, die man sich unbedingt anhören muss. Ane Hebeisen

Schlecht gesungen und selbst unmaskiert von den wenigsten erkannt: Die erste Ausgeschiedene bei «The Masked Singer Switzerland». Foto: Willi Weber (ProSieben Switzerland)

Das muss man hören

Nach Sommerferien und betriebsinternen Verpflichtungen melde auch ich mich wieder im Pop-Briefing-Zyklus zurück. Und weil sich da in der Zwischenzeit so einiges an begrüssenswerter Musik aufgestaut hat, sei mir nachgesehen, wenn an einigen der hier vorgestellten Titel nicht mehr der «Brandneu»-Sticker klebt.

Unter den Kandidaten der Alben des Jahres steht das neue Tonwerk «Black Acid Soul» von Lady Blackbird unbedingt in den vordersten Favoritenpositionen. Marley Munroe heisst die Dame, die hinter dem hübschen Projektnamen steckt. Und sie ist mit einer Stimme gesegnet, die mit den Grössten in der Geschichte des Soul und des Jazz mithalten kann. Ihr Debütalbum enthält ausschliesslich zappendustere Seelenballaden, die oft nur von Kontrabass und Piano begleitet sind und einem mit ihrer abgetakelten Eleganz, mit ihrer schmerztriefenden Noblesse das Herz zerreissen.