Abtreibung in der Schweiz – Frauen unter Verdacht Das Recht auf Abtreibung steht unter Druck – auch in der Schweiz. Frauen erleben Bevor­mundung und schika­nierende Pflicht­termine. Andere Länder sind da schon deutlich weiter. Christoph Lenz (Das Magazin)

«Nie wieder»: Eine Frau hält an einer Kundgebung für Abtreibungsrechte im Sommer 2022 einen Kleiderbügel hoch – ein Gegenstand, der bei heimlichen Abtreibungen verwendet wird. Foto: Magali Girardin (Keystone)

Wer in Cornwall, im äussersten Südwesten Englands, als Arzt arbeitet, hat keinen romantischen Beruf. Jonathan Lord, 56, hat schon viel erlebt. Er ist Gynäkologe in Truro, dem Hauptort von Cornwall. Das County zählt zu den rückständigsten Regionen der Insel, das prägt Jonathan Lords Alltag. Viele Geschichten, die er in seiner Praxis hört, drehen sich um Armut, Isolation und Gewalt.