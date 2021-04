Der Swiss kann man nicht vorwerfen, dass sie die Flüge anbietet ; d ie Nachfrage ist da : Ein Swiss-Flieger landet in Zürich-Kloten. Foto: Keystone

Rekorde bei Infektionen und Todesfällen, Intensivstationen am Anschlag – die Corona-Mutation P.1 hat Brasilien fest im Griff. Frankreich gab nun bekannt, Flüge nach und aus Brasilien zu stoppen, um die Verbreitung der Variante einzudämmen.

Und die Schweiz? «Es wird alles unternommen, um die Ausbreitung so weit wie möglich zu verhindern», schrieb das BAG auf Twitter. Doch die Behörde hat eine fragwürdige Definition von «alles». Weiterhin fliegen fünfmal in der Woche Langstreckenflieger der Swiss zwischen Zürich und São Paulo. Wer in Brasilien in den Flieger steigt, muss zwar einen negativen Test vorweisen und nach der Landung in der Schweiz in Quarantäne. Doch er kann den Weg dahin auch mit dem ÖV antreten, und die Einhaltung der Quarantäne wird nur stichprobenartig kontrolliert.