Leitartikel zum Ukraine-Krieg – Die Schweiz muss ihre Haltung zu Waffenlieferungen ändern Mit einer Schlaumeierei versucht der Bundesrat, sich um eine klare Haltung zu drücken. Doch klug ist das nicht, denn damit bleibt er weiterhin erpressbar. Arthur Rutishauser

Das Schweizer Kriegsmaterialgesetz verbietet eine Ausfuhr: Arbeiter in einer Produktionshalle der Mowag in Kreuzlingen TG. Foto: Sam Bosshard

15’000 Tote, noch viel mehr Verwundete, 6 Millionen Flüchtlinge, 4,8 Millionen Jobs weg, die Hälfte der Geschäfte geschlossen, ein Sachschaden von 100 Milliarden Franken und ein Fünftel des Territoriums verloren: Das ist die Bilanz der Ukraine nach 100 Tagen Krieg mit Russland, und sie wird täglich schlimmer. Der Aggressor Russland hat wohl einen ähnlich hohen Blutzoll zu bezahlen, die wirtschaftlichen Schäden sind auch im grössten Land der Welt gewaltig, es droht ein Rückfall in die Mangelwirtschaft der Sowjetzeit – und dennoch: Keine der beiden Seiten sucht den Ausweg in der Diplomatie, beide wollen auf dem Schlachtfeld Fakten schaffen, bevor sie sich an den Verhandlungstisch setzen.

Die Bilanz der Schweiz nach 100 Tagen Krieg in der Ukraine ist ebenfalls keine erfreuliche – unsere Neutralität wird bei befreundeten Nationen nicht mehr bedingungslos akzeptiert. Im Gegenteil: Es wird von unserem Land erwartet, dass es sich zumindest in Teilen mit Europa solidarisch erklärt, und vor allem, dass die Schweiz aufhört, den Waffenlieferungen in die Ukraine Steine in den Weg zu legen. Es wird zwar anerkannt, dass die Schweiz aus Neutralitätsgründen nicht direkt Waffen in die Ukraine liefern kann, allerdings gibt es «breites Unverständnis» darüber, dass die Schweiz mit ihrem Pochen auf eine strikte Anwendung der Nichtwiederausfuhr-Erklärungen die Lieferung von dringend benötigtem Kriegsmaterial an die Ukraine verunmöglicht. So steht es in vertraulichen Unterlagen des Bundesrats.

Faktisch bleibt die Schweiz so immer wieder erpressbar.

Der Deal mit den hocheffizienten Panzerabwehrwaffen (Typ NLAW von Saab), die vertragstechnisch der Schweiz gehören, ist höchst problematisch und könnte, wenn nicht de jure, so doch de facto eine indirekte Kriegsmateriallieferung bedeuten. Er lässt sich jedenfalls kaum mit dem vereinbaren, was man gemeinhin unter Neutralität versteht. Auch ist fraglich, ob sich beim nächsten Druckversuch wieder eine Waffenlieferung finden lässt, die man aufschieben kann. Faktisch bleibt die Schweiz so immer wieder erpressbar.

Darum fragt es sich, ob es nicht viel ehrlicher, und am Ende auch unverfänglicher, wäre, wenn der Bund einen Vorschlag von FDP-Präsident Thierry Burkart näher prüfen würde. Der hat vorgeschlagen, man solle die Wiederausfuhr von Schweizer Kriegsmaterial bei demokratischen Rechtsstaaten zulassen. Natürlich bestünde bei solch einer Regelung die Gefahr, dass das Schweizer Waffenausfuhrgesetz umgangen würde, doch immerhin würde dies nicht von der Schweiz aktiv gesteuert, wie im Fall der Panzerabwehrwaffen. Aber für solch eine Lösung bräuchte es eine Gesetzesänderung und damit eine Parlamentsdebatte, ja vielleicht sogar eine Volksabstimmung. Das braucht Zeit, aber immerhin wäre das keine Schlaumeierei unter Druck der Amerikaner und der Europäer.

Vielleicht ist der Fingerzeig auf die Schweiz einfach eine billige Ausrede, wenn man sich nicht allzu stark mit den Russen anlegen will.

Abo Editorial zum Ukraine-Krieg Die deutsche Doppelmoral Zur Ehrenrettung des Bundesrats sei noch angefügt, dass er in Sachen Schlaumeierei keineswegs allein dasteht. Deutschland, das rhetorisch stramm zur Ukraine steht, hat der Ukraine bisher zwar immer wieder Waffen versprochen, aber kaum geliefert. Hinter den Kulissen fragt sich in Bern manch einer, warum denn die Deutschen die Panzermunition und die Dänen die Piranha-Schützenpanzer nicht einfach in die Ukraine liefern. Vielleicht ist der Fingerzeig auf die Schweiz einfach eine billige Ausrede, wenn man sich nicht allzu stark mit den Russen anlegen will. Nach all dem, was mit Schweizer Waffenlieferungen in den Nahen Osten bereits passiert ist; es tauchten Handgranaten in Syrien auf, und die Saudis schützen sich im Jemenkrieg mit Schweizer Flugabwehrwaffen, und es hatte kaum reale Konsequenzen. Darum müssten auch Deutschland und Dänemark von der Schweiz kaum viel befürchten, wenn sie es mit dem Wiederausfuhrverbot nicht so genau nehmen würden.

Produktionshalle GDELS Mowag

Import, Export, Rüstungsgüter, Fabrikhalle Sam Bosshard (VBS)

Arthur Rutishauser ist Chefredaktor der Redaktion Tamedia und der SonntagsZeitung. In dieser Funktion ist er Mitglied der Geschäftsleitung von Tamedia. Der promovierte Ökonom war ursprünglich Wirtschaftsredaktor. Mehr Infos @rutishau

