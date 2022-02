Leitartikel zu Putins Krieg – Die Schweiz muss wieder unabhängig werden

Die Bevölkerung ist fassungslos: Über dem Militärflughafen der ukrainischen Stadt Tschuhujiw steigt Rauch auf (24. Februar). Foto: Aris Messinis (AFP)

Nach zwei Tagen Krieg wird die Verzweiflung in der Ukraine immer grösser. So tapfer sich Präsident Wolodimir Selenski gibt, so klar ist auch, dass die Ukraine gegen die übermächtigen Russen keine Chance hat. Selenski musste in den letzten Tagen auch lernen, dass er von seinen Freunden im Westen ausser warmen Worten keine Hilfe erwarten kann. In der Not sind sich alle selbst am nächsten. Wie weit die Heuchelei gehen kann, das zeigte am Donnerstag Olaf Scholz: In einer starken Rede bekundete der deutsche Bundeskanzler vor laufenden Kameras den Ukrainern seine Unterstützung und sein Mitgefühl, während gleichzeitig seine Regierung alles unternahm, um die Amerikaner davon abzuhalten, die Russen vom internationalen Zahlungsverkehr (Swift) auszuschliessen.