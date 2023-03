Staatshilfe für CS und UBS – Die Schweiz riskiert 209 Milliarden Franken Steuergelder Bund und Nationalbank wollen einen teuren Schutzwall errichten, um das Finanzsystem zu schützen. So funktioniert die Staatshilfe im Detail. Armin Müller

Bankenrettung: An der Medienkonferenz am Sonntagabend erklären die Vertreter von Bund, Nationalbank, Finma, UBS und CS das Massnahmenpaket zur Unterstützung der Übernahme der CS durch die UBS. Foto: Fabrice Coffrini (AFP)

Der Bund und die Schweizerische Nationalbank (SNB) unterstützen die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS mit einem umfangreichen Paket von Massnahmen, darunter Liquiditätshilfen und Garantien. Die Höhe der Verpflichtungen ist zwar von anderer Qualität, geht jedoch weit über die bei der Rettung der UBS 2008 eingesetzten Geldsummen hinaus.

Die Absicht hinter den massiven staatlichen Eingriffen: Es soll ein hoher Damm errichtet werden, um das Vertrauen in den Schweizer Finanzplatz und das internationale Finanzsystem wiederherzustellen. Welches sind die Bausteine für diesen Damm?

9 Milliarden Garantie für ein schwer einzuschätzendes Derivate-Portfolio

Der Bund unterstützt den Kauf der CS, indem er der UBS Garantien von bis zu 9 Milliarden Franken gesprochen hat. Dabei geht es nicht um allgemeine Geschäftsrisiken oder mögliche Kosten aus alten Rechtsfällen der CS, sondern um einen abgegrenzten Teil von Wertpapieren, welche die CS in ihren Büchern hat.

Dieses Portfolio besteht soweit bekannt aus Derivatepositionen, welche nicht in das Geschäftsmodell der UBS passen und die sie deshalb eigentlich nicht übernehmen wollte. Sie wird dieses Portfolio über die Zeit verkaufen. Dabei können Verluste entstehen.

Weil die Zeit bis Sonntagabend nicht ausreichte, um der UBS eine genaue Prüfung (Due Diligence) der Werthaltigkeit und der Risiken zu ermöglichen, musste der Bund hier eine Garantie abgeben. Falls es auf diesem Portfolio zu Verlusten kommt, trägt die UBS die ersten 5 Milliarden Franken selbst. Falls die Verluste höher ausfallen, muss der Bund – und damit die Steuerzahler – die nächsten 9 Milliarden tragen. Was darüber hinausgeht, geht wieder zulasten der UBS.

Die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler tragen also ein Risiko von 9 Milliarden. Niemand kann derzeit einschätzen, wie gross die Wahrscheinlichkeit für Verluste auf diesen Positionen ist. Zudem kann sich diese je nach Entwicklung der Finanzmärkte jederzeit ändern. Es ist möglich, dass dieses CS-Portfolio Gewinne macht, vor allem, wenn die Unsicherheit im Markt wieder verschwindet. Gemäss Angaben der CS war das Portfolio bis zur Übernahme «im Geld», also gewinnbringend. Laut Colm Kelleher, dem Verwaltungsratspräsidenten der UBS, gebe es keinen Grund, anzunehmen, die CS habe das Portfolio nicht korrekt bewertet.

200 Milliarden Franken von der Nationalbank

Der zweite Teil der Staatshilfe betrifft die Liquidität. Die Nationalbank hat der CS und der UBS Liquiditätshilfen von total 200 Milliarden Franken zugesagt.

Die CS erfüllt zwar die regulatorisch vorgeschriebenen Anforderungen, hat also genügend Kapital und Liquidität. Aber angesichts der nach wie vor grossen Unsicherheit in den Finanzmärkten, vor allem infolge der Bankenkrise in den USA und der anstehenden Zinsentscheide der US-Zentralbank Fed am Mittwoch, gibt es enorme und rasche Schwankungen an den Märkten, die zu neuen Liquiditätsproblemen führen können.

Für diesen Fall kann die Nationalbank über die ausserordentliche Liquiditätshilfe (Emergency Liquidity Assistance, ELA) zusätzliche Liquidität bereitstellen – das ist die übliche Rolle einer Zentralbank und nicht besonders im aktuellen Fall der CS. Dafür verlangt die SNB bestimmte Sicherheiten als Pfand, das kann zum Beispiel ein Teil des Hypothekarportfolios der Bank sein.

Um angesichts der grossen Unsicherheit den Damm weiter zu erhöhen, gewährt die Nationalbank der Credit Suisse und der UBS darüber hinaus ausserordentliche Liquiditätshilfen im Umfang von insgesamt 200 Milliarden Franken. Dafür zahlt die Bank der Nationalbank den Geldmarktzins Saron, derzeit rund 1 Prozent, plus eine Risikoprämie von 1,5 Prozent, also total rund 2,5 Prozent. Eine Gebühr von 0,25 Prozent zahlt die Bank in jedem Fall, also auch, wenn sie die Liquiditätshilfe nicht in Anspruch nimmt.

Die eine Hälfte davon wird mit einem sogenannten Konkursprivileg gesichert. Falls die Bank doch in Konkurs gehen sollte, wird das Darlehen der Nationalbank der zweiten Konkursklasse zugewiesen. Das bedeutet, aus der Konkursmasse werden zuerst die Lohn- und Pensionskassenforderungen der Mitarbeitenden (1. Konkursklasse) befriedigt. Wenn dann noch Geld vorhanden ist, werden die SNB und Sozialversicherungen ausbezahlt, erst dann alle anderen Forderungen der dritten Konkursklasse.

Die zweiten 100 Milliarden Liquiditätshilfe der SNB werden zusätzlich zum Konkursprivileg auch durch eine Ausfallgarantie des Bundes abgesichert. Das bedeutet, dass der Bund der Nationalbank den Verlust ausgleichen würde, falls die Nationalbank im Konkursverfahren ihr Geld nicht zurückerhalten sollte.

Insgesamt stehen Bund und Nationalbank – und damit letztlich der Steuerzahler – also mit 209 Milliarden Franken im Risiko. Wie wahrscheinlich es ist, dass sich dieses Risiko materialisiert, ist schwer abzuschätzen. Alles hängt letztlich davon ab, ob der Damm hält.

Wenn das Vertrauen zurückkehrt und es nicht zu einer ausgewachsenen Finanzkrise kommt, wird die UBS die Liquidität gar nicht erst beanspruchen müssen. Wenn das Finanzsystem zusammenbricht, kann auch der riesige Damm, den Bund und SNB jetzt errichtet haben, nicht hoch genug sein.



