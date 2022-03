Essay zum Krieg – Die Schweiz und das Ende der Welt Von einer «Zeitenwende» ist die Rede. Von einer neuen Welt, in der wir seit einer Woche leben. Erstes Fazit: Putin hat uns zurück in die dunklen Achtzigerjahre gebombt. Meinung Ane Hebeisen

Solidarität überall: Schloss Thun mit ukrainischer Beflaggung. Foto: Patric Spahni

Am frühen Morgen des 24. Februar sind wir nun also in einer neuen, «in einer anderen Welt aufgewacht» (Annalena Baerbock). Und noch selten hat sich das Erwachen dermassen schlecht angefühlt.