Mit 187 Stimmen gewählt – Die Schweiz wird Mitglied im UNO-Sicherheitsrat – das sind die Folgen Mitten im Ukraine-Krieg wird die Schweiz ins höchste UNO-Gremium gewählt. Ist das schlau? Wer wird für die Schweiz dort abstimmen? Zehn Punkte, die man jetzt zur Schweizer Mitgliedschaft wissen sollte. Markus Häfliger

Bald redet die Schweiz mit: Ignazio Cassis bei der Stimmabgabe im UNO-Sicherheitsrat. KEYSTONE

Über zehn Jahre dauerten die Vorbereitungen, jetzt ist es definitiv: Die Schweiz wird Mitglied im UNO-Sicherheitsrat. Die UNO-Generalversammlung in New York wählte die Eidgenossenschaft am Donnerstagabend Schweizer Zeit mit 187 Stimmen. Mindestens nötig waren zwei Drittel der 193 wahlberechtigten Staaten, also 129.

Was kommt im Sicherheitsrat auf die Schweiz zu? Die zehn wichtigsten Fragen und Antworten.