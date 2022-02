Platz 4 für Schweizer Curlerinnen – Sie waren Favoritinnen - jetzt stehen sie mit leeren Händen da Die Weltmeisterinnen können auch die zweite Medaillenchance nicht nutzen. Im Bronzespiel unterliegen sie Schweden 7:9. Marco Keller

Die beiden Teamleaderinnen betrachten angespannt das Geschehen: Silvana Tirinzoni (links) und Alina Pätz. Foto: Salvatore Di Nolfi (Keystone).

Dass die so knappe wie bittere Halbfinal-Niederlage gegen Japan Spuren hinterlassen hatte, merkte man schon im ersten End gegen Schweden. Alina Pätz hatte die Chance, durch einen erfolgreichen letzten Stein ein Zweierhaus zu schreiben. Ihr Stein schlug aber an einem eigenen an, und so gingen stattdessen die Schwedinnen 1:0 in Führung. Im vierten End stellte das Team um Skip Anna Hasselborg von 1:1 auf 3:1 und nach dem fünften End führten sie immer noch 3:2, nach dem sechsten schon 6:2, nach dem achten immer noch 8:4. Ein Dreierhaus im neunten End brachte noch einmal leise Hoffnung zurück.

Die Schwedinnen waren allerdings der denkbar unangenehmeste Gegner für ein Medaillenspiel überhaupt. Sie hatten den Schweizerinnen schon in der Vorrunde die einzige Niederlage zugefügt und verfügen über Erfahrung à discrétion in entscheidenden Situationen. Skip Hasselborg und ihre Crew konnten sich schon bei Olympia 2018 und den EM-Turnieren 2018 und 2019 die Goldmedaille umhängen lassen. Fast logisch, dass sie den Vorsprung anschliessend mit dem letzten Stein im Rücken nach Hause spielten. Skip Hasselborg bewies bei der allerletzten Aktion des Abends stählerne Nerven.

Von Königinnen zu Bettlerinnen

Innert 24 Stunden wurde das Team des CC Aarau somit von Königinnen zu Bettlerinnen. Seit drei Jahren sind sie das führende Curlingteam weltweit, gewannen 2019 und 2021 die Weltmeister-Titel. Von Beginn der WM 2021 in Calgary bis zum Ende der Vorrunde in Peking hatten sie eine unglaubliche Bilanz von 23 Siegen aus 25 Spielen.

In China hatten sie mehrheitlich nicht ganz das gezeigt, was sie können, die Resultate täuschten aber lange über die ungewohnten spielerischen Mängel hinweg. Zudem waren sie auch der festen Überzeugung, die Formkurve zeige in die richtige Richtung. Bis am Freitag ein Viererhaus der Japanerinnen im fünften End zeigte, dass die Stabilität nicht ganz so ausgeprägt ist wie angenommen.

Das Schweizer Curling war mit drei Teams nach Peking gereist, die allesamt auf Edelmetall hoffen durften. Geblieben ist nur riesige Enttäuschung statt der insgesamt achten Olympiamedaille. Die Mixed-Silbergewinner von Pyeongchang Jenny Perret/Martin Rios schieden in der Vorrunde sang- und klanglos aus und auch das Team von Peter De Cruz blieb bei den Männern deutlich unter den Erwartungen.

Zum schlechten Abschluss waren auch Tirinzoni und Co. nicht abgebrüht genug. Dieses Scheitern wiegt am Schwersten. Das Warten auf eine Frauen-Olympiamedaille, das seit 2006 und Mirjam Otts Silber in Turin andauert, geht damit mindestens bis zu den Spielen in Italien im Jahr 2026 weiter.

­Marco Keller ist seit Mitte der 1990-er-Jahre Sportjournalist. Für Tamedia schreibt er seit 2013 hauptsächlich über Eishockey, daneben beschäftigt er sich auch mit Fussball und verschiedenen anderen olympischen Sportarten. Mehr Infos @marcojkeller

