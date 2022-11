Unihockey-WM: Schweiz – Finnland – Die Schweizer kämpfen sich zurück – am Ende verpassen sie aber Bronze Das 0:3 aus dem ersten Drittel wiegt zu schwer: Bei der Heim-WM gehen die Schweizer Unihockeyaner leer aus.

Die Schweizer kämpfen sich gegen Finnland ins Spiel zurück und sorgen für ein spannendes Schlussdrittel. Am Ende aber verlieren sie das Bronezspiel. Foto: Claudio Thomas (Freshfocus)

Eine Medaille wollten sie bei der Heim-WM gewinnen, nun ist es der ungeliebte Rang 4. Die Schweizer Unihockeyaner verlieren einen Tag nach dem krachenden 3:11 gegen Tschechien auch den kleinen Final gegen Finnland, jenes Team, dass sie in der Gruppenphase in einem hocklassigen Spiel noch 7:5 bezwungen hatten. Diesmal lautet das Resultat aus ihrer Sicht 3:5.

Diese Partie ist eine andere als jene vom letzten Sonntag, von Beginn an. Kainulainen bringt Finnland in der 6. Minute per Penalty in Front, noch im ersten Drittel erhöhen Leikkanen und Kailiala auf 3:0. In der einmal mehr ausgezeichnet besetzten Swiss-Life-Arena in Zürich Altstetten (11’254 Zuschauer) kommt nach dem Doppelschlag binnen zwei Minuten Ernüchterung auf.

Und so geht es auch weiter. Nach 49 Sekunden im zweiten Drittel macht Salo das 4:0. Es ist der fünfte Schuss auf das Schweizer Tor. Die Gastgeber brauchen einige Zeit, um sich davon zu erholen, erst gegen Mitte des zweiten Drittels finden sie zu ihrem Spiel, Jan Burki schiesst das erste Tor. Das sorgt für neuen Schwung in diesem Spiel, Patrick Mendelin macht in Überzahl und kurz vor der zweiten Pause das 2:4.

Im Schlussdrittel kommen die Schweizer mutig aus der Kabine, sie rennen an, schiessen aus allen möglichen Lagen und überstehen ein Powerplay der Finnen schadlos. Und tatsächlich kommen sie durch Jan Zaugg zehn Minuten vor dem Abpfiff heran. Die Schweizer profitieren davon von ihrem starken Pressing.

Aber es sollte am Ende einfach nicht sein. Bei 6 gegen 5 trifft Mendelin noch die Latte und in der letzten Minute entscheidet der Finne Johansson mit einem Befreiungsschlag ins leere Schweizer Tor das Spiel. Finnland holt Bronze, für die Schweiz wiegen die drei Gegentore aus dem ersten Drittel zu schwer.



Telegramm Infos einblenden Finnland– Schweiz 5:3 (3:0, 1:2, 1:1)

Swiss Life Arena. – 11’254 Zuschauer.

Tore: 6. Kainulainen 1:0. 15. Leikkanen 2:0. 16. Kailiala 3:0. 21. Salo 4:0. 29. Bürki 4:1. 36. Mendelin 4:2. 51. Zaugg 4:3. 60. Johansson 5:3.

mro

Fehler gefunden?Jetzt melden.