Vor dem Bronzespiel gegen Finnland – Die Schweizer Starspielerin lancierte für den Olympiatraum ein Crowdfunding Die Schweizer Frauen greifen am Mittwoch gegen Finnland zum zweiten Mal in acht Jahren nach Olympiabronze. Das grenzt an ein Wunder. Marco Keller

Lara Stalder im Halbfinal gegen Kanada. Foto: Alex Plavevski (Keystone)

Wer sind die Stars des Teams?

Ganz klar die Spielerinnen des ersten Blocks. Das Duo Lara Stalder/Alina Müller ist eine der weltweit besten Sturmzangen und wird durch Phoebe Staenz bestens ergänzt. Die jungen Verteidigerinnen Sinja Leemann und Lara Christen könnten eine ähnliche Karriere hinlegen, Christens Potenzial ist sogar so gross, dass viele in ihr eine der weltbesten Abwehrspielerinnen der Zukunft sehen. Das Quintett zeichnete bisher in Peking für 24 von 30 Schweizer Skorerpunkten verantwortlich – unfassbare 80 Prozent.

Ebenfalls ein Aktivposten ist Torhüterin Andrea Brändli, die in Nordamerika im Collegehockey engagiert ist. Im Umkehrschluss heisst dies auch, dass die anderen Teammitglieder dieses Niveau bei weitem nicht erreichen. Das weiss auch Nationaltrainer Colin Muller: «Natürlich wäre unser Leben einfacher, wenn wir noch einen zweiten solchen Block hätten.»



Wieso ist eine Finalqualifikation nicht möglich?

Weil Nordamerika im Frauen-Eishockey immer noch einem Planeten in einer anderen Galaxie entspricht. Die Schweizerinnen haben in den drei Partien gegen diese Teams ein Torverhältnis von Minus 26 zu verdauen. Immerhin konnten sie im Halbfinal gegen Kanada nach fünf Gegentoren in dreieinhalb Minuten das Geschehen relativ offen gestalten – ein absolutes Novum. Und: Sie erzielten drei Tore, was im Turnierverlauf niemandem gelungen war. «Es waren absolut verdiente Tore, einige der Schweizer Spielerinnen haben wirklich starke individuelle Fähigkeiten», lobte die Kanadierin Renata Fast.

Die Erzrivalen machen seit vielen Jahren den Champion bei praktisch allen grossen Turnieren unter sich aus. Die Disziplin ist insbesondere deswegen olympisch, weil das Finalduell regelmässig für grossartige Einschaltquoten sorgt.

Alle anderen spielen immer wieder um den Titel «the best of the rest». Und da kann sich die Schweizer Bilanz in den letzten zehn Jahren sehen lassen. Seit dem 3. WM-Rang 2012 beendete die Schweiz die grossen Turniere praktisch immer unter den Top 5, Finnland und Russland sind die Hauptkonkurrentinnen. In keiner anderen Teamsportart ist die Schweiz so häufig nahe an den Medaillen.

Was hat sich im Schweizer Frauen-Eishockey seit Sotschi verändert?

Die Lippenbekenntnisse waren nach dem Exploit gross – geschehen ist relativ wenig. Die Sechserliga wird immer noch von den ZSC Lions und Lugano dominiert, danach ist das Gefälle riesig. Die Frauen haben oft immer noch schlechte Trainings- und Spielzeiten und aufgrund der mangelnden Leistungsdichte ist es für ambitionierte Spielerinnen schwierig, Fortschritte zu erzielen. «In der Schweizer Meisterschaft haben sie oft zwei, drei Sekunden Zeit für einen Entscheid. International sind sie deshalb oft zu spät», sagt Muller. Seit einiger Zeit können junge Hoffnungen immerhin auch im Chamer Spitzensportzentrum OYM trainieren – es ist ein Schritt in die richtige Richtung.

Bisher jedenfalls ist es noch so, dass der Weg zu einer grossen Karriere übers Ausland führt, vornehmlich in die USA oder nach Schweden. Zurzeit spielen 13 Kadermitglieder in einem dieser beiden Länder, nur 10 in der Schweiz.

Was müssen die Frauen für ihren Traum aufwenden?

Sehr, sehr viel. Es ist keine Seltenheit, dass sie bis um 23 Uhr irgendwo trainieren oder erst um diese Zeit von einer Auswärtspartie zurückkehren und dann um 6 Uhr den nächsten Schul- oder Arbeitstag in Angriff nehmen. «Unglaublich, was die Spielerinnen alles aufgeben, um im Nationalteam dabei zu sein», sagte Muller letztes Jahr. «Sie opfern praktisch ihre ganzen Ferien und müssen weit vorausplanen.»

Auch materiell haben sie keinerlei Anreize. «Wenn eine Spielerin von Lugano ins OYM fährt, muss sie das Zugbillett selber bezahlen», nennt Muller ein Beispiel. Ein weiteres: Lara Stalder musste im vergangenen Sommer ein Crowdfunding lancieren, um sich in Cham zusätzlich auf die Olympischen Spiele vorbereiten zu können.

Wie geht es nach Peking weiter?

Wie in den meisten Sportarten, in denen Olympia das alles überstrahlende Ziel ist, kommt es nach der Saison jeweils zu einem Umbruch. Etliche Spielerinnen dürften im Frühling aus der Nationalmannschaft zurücktreten, Nachrückerinnen zeichnen sich nicht ab. «Falls fünf bis sechs Spielerinnen zurücktreten sollten, müssten wir wieder fast von neuem anfangen», sagt Muller. Und schiebt nach: «Dann müsste auch ich mir überlegen, wie es weitergeht.»

­Marco Keller ist seit Mitte der 1990-er-Jahre Sportjournalist. Für Tamedia schreibt er seit 2013 hauptsächlich über Eishockey, daneben beschäftigt er sich auch mit Fussball und verschiedenen anderen olympischen Sportarten. Mehr Infos @marcojkeller

