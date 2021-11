Bencic gleicht an Team-WM aus – Die Schweizerinnen flirten mit der Sensation 1:1 am Billie-Jean-King-Cup in Prag, wo Olympiasiegerin Bencic die tschechische French-Open-Siegerin Krejcikova schlägt. Das Doppel muss entscheiden. René Stauffer

Wild entschlossen: Belinda Bencic zeigte im Spiel gegen Paris-Siegerin Barbora Krejcikova vor deren eigenem Publikum eine grosse Leistung. Foto: Keystone

Belinda Bencic kämpfte mit dem Wissen, sich keine Niederlage leisten zu können, wollte sie die Halbfinal-Chancen der Schweizerinnen am Billie-Jean-King-Cup in Prag wahren. Und die Olympiasiegerin war auf der Höhe ihrer Aufgabe. Nachdem Viktorija Golubic gegen Marketa Vondrousova 4:6, 2:6 verloren hatte, schlug sie die French-Open-Siegerin und Weltranglistendritte Barbora Krejcikova 7:6, 6:4. Damit muss das abschliessende Doppel entscheiden, wer am Freitag den Halbfinal gegen Australien bestreiten kann.

Bencic hatte Krejcikova schon in Tokio besiegt. Sie zeigte wie schon gegen Angelique Kerber am Dienstag eine bestechende Leistung und gewann verdient. Allerdings hatte sie einige heikle Phasen zu durchstehen. Nachdem sie im ersten Satz drei Chancen zum 4:0 vergeben hatte, musste sie im neunten Game das Rebreak hinnehmen und hart kämpfen, um wenigstens das Tiebreak zu erreichen. In diesem ging sie aber gleich 5:0 in Führung und gewann es nach 66 Minuten 7:2.

Der zweite Satz verlief extrem ausgeglichen, mit zwei Breaks zum Auftakt und weiteren Chancen für beide. Bencic wirkte frischer, retournierte ausgezeichnet und zwang die Tschechin immer wieder zu Risiken. Mit einem brillanten Rückhandwinner schaffte sie im siebten Game ein weiteres Break, gewann auch das umstrittene achte Game zum 5:3 und brachte das sehr parteiische Publikum einmal mehr zum Verstummen. Und auch im zehnten Game behielt sie die Nerven und gewann die Partie nach knapp zwei Stunden.

Golubic: Vom 4:1 zum schnellen Ende

Viktorija Golubic (WTA 45) war in der riesigen Prag-Arena gegen Marketa Vondrousova (35) brillant gestartet, verlor aber nach einer 4:1-Führung 4:6, 2:6. Sie ging 4:1 in Führung, vergab drei Breakbälle zum 5:1 und war in der Folge chancenlos. «Ich war schon überrascht, dass das Momentum so krass auf ihre Seite kippte», sagte Golubic, «sie erhielt einen riesigen Schub».

Die Verkrampfung der tschechischen Linkshänderin löste sich, sie gewann 17 Punkte in Serie und verlor bis zum Satzende nur noch einen Ballwechsel. Die Tschechin dominierte Golubic auch im zweiten Durchgang. Erst bei 4:6, 0:4 holte die Zürcherin ihr nächstes Game. Sie schien von der grossen Kulisse und der Karnevalsstimmung eingeschüchtert. Im Publikum sass auch die 77-jährige Tennis-Legende Billie Jean King, nach der der Wettbewerb inzwischen benannt ist. Die Amerikanerin hatte das Schweizer Team am Mittwoch getroffen. Und dabei verraten: «Manchmal spreche ich selber noch vom Fed-Cup».

