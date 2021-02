Nordisch-WM in Oberstdorf – Nach den Tränen sprinten die Schweizerinnen in die Langlauf-Historie Laurien van der Graaff und Nadine Fähndrich sichern sich historisches Silber im Team-Sprint. Es ist das gemeinsame Glück ganz unterschiedlicher Athletinnen. Christian Brüngger

Einmalig: Silbermedaille für Nadine Fähndrich (links) und Laurien van der Graff im Teamsprint der WM in Oberstdorf. Foto: Matthias Hangst (Getty Images)

Am Anfang war das Drama: Ausgerechnet Nadine Fändrich, die vermeintliche Teamleaderin, startete mit einer Klatsche in diese WM. Sie sprach nach ihrem Ausscheiden schon in der Qualifikation des Einzelsprints von ihrem schwärzesten sportlichen Tag. Tränen kullerten darum.

Damit schien die kecke Aussage wenige Tage zuvor, dass alles andere als eine Medaille im Teamsprint mit Laurien van der Graaff eine Enttäuschung sei, nur noch eine all zu optimistischen Phrase zu seinb. Zumal sich die Luzernerin dann am Sonntagmorgen in der Qualifikation abermals schwer tat – und mal wieder ins Grübeln kam.

Es brauchte das Zureden von Mitstreiterin Van der Graaff, die ihr sagte: «Wir probieren einfach Spass zu haben und das Ganze zu geniessen.» Der Peptalk der Erfahreneren des Duos, immerhin mit ihrer wohl einzigen und letzten Chance ihrer Karriere auf eine WM-Medaille, schien zu funktionieren.

Zumindest in Schlagdistanz um Platz 3 schickte Van der Graaff im tiefen Kunstschnee von Oberstdorf die endschnellere Kollegin auf die finale Runde. Und plötzlich flog Fähndrich, schoss an einer Athletin nach der anderen vorbei – und schien im finalen Aufstieg gar die superfavorisierten Schwedinnen kitzeln zu können.

Da blitzte in ihr der Gedanke auf, ob allenfalls gar Einzelweltmeisterin Jonna Sundling zu schlagen sei. Aber Sundling wehrte sich erfolgreich, im Gegensatz zu allen anderen Gegnerinnen. Trotzdem durften sich Laurien van der Graaff und Nadine Fähndrich gar über eine historische Medaille an Welttitelkämpfen für hiesige Langläuferinnen freuen. Erst Evi Kratzer hatte anno 1987 die erste und bislang einzige Top-3-Klassierung für Swiss-Ski in der Sparte Nordisch Frauen geholt, ebenfalls in Oberstdorf.

Es war insofern ein Coup mit Ansage, als das rasante Schweizer Duo die letzten vier Weltcups stets auf dem Podest beendet hatte – und darum vor dem Start keck sagte: «Alles andere als eine Medaille wäre eine Enttäuschung.» Während die 33-jährige Van der Graaff immer wieder mit selbstbewussten Tönen aufgefallen war, verdeutlichten die markigen Worte auch von der 25-jährigen Fähndrich, dass sie in den letzten beiden Wintern stark an Selbstvertrauen zugelegt hat.

Davor galt sie zwar als grosses Versprechen, aber auch als Sensibelchen. Nach schlechten Rennen tauchte sie jeweils tief und benötigte intensives Zureden. Wie stark sie sich in dieser Hinsicht verbessert hat, offenbarte nun ihre Darbietung in Oberstdorf. Entsprechend sagte sie: «Es ist eine riesige Erleichterung, zumal ich mich noch am Morgen nicht so gefühlt hatte, wie ich es mir wünschte.»

Aber dieses «Urvertrauen», das Van der Graaff zwischen sich und ihrer Partnerin als Erfolgskitt ausmachte, wirkte abermals. Dabei hilft, dass die beiden zwar fast eine Langlauf-Generation trennt – Van der Graaff denkt mit ihren 33 Jahren an den Rücktritt, Fähndrich befindet sich am Anfang ihrer internationalen Karriere – sie sich aber auch privat mögen.

Gerade Van der Graaff war lange nämlich die einzige Topathletin im Langlaufkader und an den Weltcups entsprechend oft allein bzw. nur unter Männern. «Man geht lieber von daheim weg, wenn andere Frauen dabei sind», sagt sie. Sie ist für Fähndrich insofern eine Wegbereiterin, als es ebenfalls Van der Graaff war, die exakt 30 Jahre nach Kratzer erstmals einen Weltcup-Sieg für sich und die Equipe holte – und damit den Jüngeren zeigte, dass auch Schweizerinnen im Traditionssport sehr wohl (noch) Weltklasse sein können.

Dafür musste die Davoser allerdings manchen Streit mit dem Verband austragen. Sie bereitet sich bis heute ausserhalb der Strukturen von Swiss Ski vor – und lange war ihr Alleingang von den Funktionären und Trainern ungern gesehen. Aber es fehlten ihnen die Alternativen, als dass sie es sich mit der Solistin hätten vertun können.

Solche Widerstände musste Fähndrich, die bereits als Zweijährige erstmals auf Langlauf-Ski stand, nie überwinden. Ihr Weg verlief im System, geordnet und im Gegensatz zu Van der Graaff geradlinig (erfolgreich). Aus den Gegensätzen hat sich nun eine einmalige Glückskombination ergeben.