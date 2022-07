Zürich im Wasser – Die Seeüberquerung findet statt – und die Badis verzeichnen Rekord Das Wetter stimmt, die Seeüberquerung kann am Mittwoch stattfinden. Die Zürcher Sommerbäder verzeichnen derweil den millionsten Besuch – früher als je zuvor.

Beliebter Anlass: Am Mittwoch findet die Seeüberquerung nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause wieder statt. Foto: Reto Oeschger

Die Stadtzürcher Seeüberquerung findet am kommenden Mittwoch, den 13. Juli, definitiv statt, wie das Organisationskomitee mitteilt. Ursprünglich war ein Start am vergangenen Mittwoch vorgesehen. Der erste Startschuss fällt um 14.30 Uhr (Check-in ab 13 Uhr), die letzte Gruppe startet um 17.55 Uhr. «Wir freuen uns sehr, dass nach zwei Jahren Pandemiepause der Zürcher Traditionsanlass endlich wieder stattfinden kann», wird der Präsident der Stadtzürcher Seeüberquerung, Flavio Seeberger, in der Mitteilung zitiert.

13. statt 6. Juli Trotz schönem Wetter: Zürcher Seeüberquerung ist verschoben An der Seeüberquerung mitschwimmen dürfen maximal 9000 Personen ab 12 Jahren, die in der Lage sind, die 1500 Meter im See vom Strandbad Mythenquai bis zum Strandbad Tiefenbrunnen zurückzulegen. Tickets für den Anlass müssen im Onlinevorverkauf bezogen werden. Dieser beginnt am Montag auf www.seeueberquerung.ch/ticket sowie an den Vorverkaufsstellen von Ticketcorner. Es wird keine Tageskasse vor Ort geben. Die Jüngeren schwimmen gratis, ab 16 Jahren kostet es 25 Franken.

Die Stadtzürcher Seeüberquerung wird seit 1985 organisiert. Die beiden letzten Ausgaben wurden wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Zuvor hatte es vier wetterbedingte Absagen und drei Abbrüche gegeben. Statistisch gesehen findet die Seeüberquerung meist am ersten angesetzten Datum statt (16-mal). Am zweiten Datum fand sie nur fünfmal statt, beim jeweils dritten Versuch immerhin zehnmal.

2019 gingen 8447 Personen ins Wasser. Die Rekordzahl von 10’705 Schwimmenden wurde 2017 zugelassen.

Rekord bei den Badibesuchen

Einen Rekord gibt es dieses Jahr bei den Eintritten in die Zürcher Sommerbäder zu vermelden: Bereits 57 Tage nach Saisonstart haben die Badis den millionsten Eintritt gezählt. So früh wurde diese Schwelle noch nie übersprungen.

In den Jahren 2015 und 2018 wurden erst am 14. Juli eine Million Eintritte erreicht. Das war bisher der früheste Zeitpunkt. In diesem Jahr war es nun schon am 9. Juli so weit, wie das städtische Sportamt am Montag mitteilte.

Grund für den neuen Rekord in der aktuellen Saison sind vor allem die warmen und sonnigen Wochenenden. So gab es etwa am 18./19. Juni fast 130’000 Besucherinnen und Besucher.

Das Sommerbad mit den meisten Eintritten ist momentan das Strandbad Mythenquai (rund 122’000), gefolgt vom Strandbad Tiefenbrunnen (rund 108’000) und dem Freibad Letzigraben (knapp 100’000).

Das Strandbad Mythenquai ist momentan das mit den meisten Eintritten. Insgesamt zählen die Stadtzürcher Sommerbäder bereits mehr als eine Million Eintritte. (Archivbild) Foto: Ennio Leanza (Keystone)

SDA/lop

