«Stägeli uf, Stägeli ab» im Theater 11 – Die Sehnsucht nach der Schweiz von gestern Die Musik geht direkt ins Herz. Ein Lustspiel nimmt die grössten Hits von Artur Beul wieder auf. Nicht nur dieses Musical zelebriert eine nostalgische Mini-Schweiz. Stefan Busz

Es geht Stägeli uf, Stägeli ab, und am Schluss sind alle oben: Erich Vock, Maja Brunner, Fabienne Louves. Foto: Spock Production

Wie cool ist denn das! Da kommt ein Ami auf Besuch in die Schweiz, er schwenkt zur Begrüssung seinen Cowboyhut, und gleich singt das Chörli: «Wie goht’s Mr. Yankee im Schwitzerland, wie gfallt Ihne d’Schwyz so als Ferieland? all right, all right.»