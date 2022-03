Ex-Kanzler und Putin-Freund – Die Selbstdemontage des Gerhard Schröder Er wurde von vielen respektiert, war sogar beliebt. Nun weigert sich Deutschlands Ex-Kanzler, seine Freundschaft mit Putin auf Eis zu legen – mit drastischen Folgen. Was treibt ihn dazu? Nico Fried aus Berlin

«Zu verbrannt»: Gerhard Schröders Nähe zu Wladimir Putin – hier 2005 in Berlin – galt einmal als Vorteil. Damit ist es nun vorbei. Foto: Herbert Knosowski (Keystone/AP)

An Versuchen hat es nicht gemangelt. Am vergangenen Samstag zum Beispiel hatte sich Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil mit Gerhard Schröder zum Mittagessen verabredet. Weil wollte mit dem Ex-Kanzler, wie vor ihm schon andere führende Sozialdemokraten, über den Krieg in der Ukraine und Wladimir Putin sprechen. Doch Schröder sagte kurzfristig ab.