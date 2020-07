Kolumne von Julia Weber – Die Selbstverständlichkeit des Seins Weshalb sucht sich der Mensch eigentlich Hobbys und kann nicht einfach wie eine Krähe auf dem Baum sitzen und nichts tun, fragt sich unsere Autorin. Meinung Julia Weber

Am Bahnhofplatz, neben dem Busstationshäuschen, steht eine Frau. Sie hat ein Gesicht, in das ich mich gerne hineinlegen würde, so weich und breit und landschaftlich angenehm gebaut. Sie fragt mich, ob ich dieses Gefühl kennen würde, dieses Gefühl, nicht selbstverständlich vorhanden zu sein. Sie trägt an jedem Arm eine Hand und an jeder Hand fünf Finger, an jedem Finger einen Ring