Bezirksgericht Dietikon – Die seltsame Reise eines Bohrhammers Vor fast sieben Jahren verschwand aus einer Zürcher Baubaracke ein Bohrhammer. Via Belgrad tauchte er jetzt wieder auf – im Dietiker Gerichtssaal. Thomas Hasler

Das Bezirksgericht Dietikon schickt den Beschuldigten für fünf Jahre ausser Landes. Foto: Hochbauamt des Kantons Zürich

Irgendwann zwischen dem 8. und 11. März 2013 war der Bohrhammer Hilti SR144 aus der Zürcher Baubaracke eines Schaffhauser Montagebetriebs verschwunden. Was niemand erwartet hätte: Am 1. November vergangenen Jahres tauchte das etwa 900 Franken teure Gerät wieder auf – im Gepäck eines 39-jährigen Serben, als dieser in die Schweiz einreiste. Hatten die Behörden endlich den Dieb erwischt?