Zwei neue Züri-Krimis – Die Serientäter sind unter uns Der Mafioso kommt aus dem Aargau. Und ein Maskenmann jagt Missetäter. Zürich kann sehr kriminell sein. Sunil Mann und Andreas Russenberger legen neue Geschichten vor. Stefan Busz

Mit seinem Krimi «Der Kalmar» nimmt er uns mit auf eine Reise durch die Zürcher Nacht: Sunil Mann. Foto: Eke Miedaner

Den Anfang macht Sunil Mann. Seine Geschichte beginnt am Freitag, 17.36 Uhr, an der Langstrasse. Es ist Sommer. «Porca miseria», sagt der Mann in einer Bar. Er ist im mittleren Alter. Hat weiche Konturen. Und eine Haut wie Teig. Ein Bünzli: «Das Familienleben hat ihn lasch werden lassen.» Eigentlich ist der Mann ein Killer. «Il Calamaro» nennt man ihn nach einer Schiesserei in einem Restaurant an der Südspitze Italiens, zwei amerikanische Touristinnen, die gerade Calamari fritti assen, wurden von seinen Kugeln getroffen. Sorry, falscher Ort, falsche Zeit.