Kopf des Tages – Die Seuchen-Heilige Der Mai ist in der katholischen Welt der Monat der heiligen Maria. Dieses Jahr besonders, weil sie in Pest-Zeiten schon immer speziell verehrt wurde – und weil Gottesdienste verboten sind. Michael Meier

Hochkonjunktur für eine Heilige: Die Jungfrau Maria mit Engeln, Gemälde von William Adolphe Bouguereau. PD

Novalis, der Dichter der Romantik, besang Maria als Frau in «tausend Bildern». In der Tat: Keine andere weibliche Gestalt verkörpert so viele verschiedene Frauenbilder: Maria wird als Muttergottes verehrt, als Gottesgebärerin und Himmelskönigin, als Jungfrau, Schmerzensmutter oder Schutzmantelmadonna, auch als Patronin christlicher Heere und Schlachtenhelferin.