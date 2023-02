Frauenbild des Künstlers – Die sexuellen Fantasien des Malers Füssli «Füssli: Mode – Fetisch – Fantasie»: Das Kunsthaus Zürich setzt sich mit dem Frauenbild des Zürcher Romantikers Johann Heinrich Füssli auseinander. Christoph Heim

Johann Heinrich Füssli: «Kurtisane mit Kopfschmuck» (1800/1810). Foto: Kunsthaus Zürich

Im Grunde lässt schon das Jugendbild «Narr an der Angel einer Metze», das im Alter von 16 bis 18 Jahren entstanden ist, Johann Heinrich Füsslis (1741–1825) pervertiertes Verhältnis zu Frauen erahnen, das er später in seiner Zeichenkunst immer wieder zu Papier bringen sollte. Mit dieser Zeichnung beweist der Sohn von Johann Caspar Füssli, Zürcher Maler und Schriftsteller, und dessen Ehefrau Elisabeth Waser sein ausserordentliches Talent als Zeichner. Und zwar schon vor seiner Ordination als evangelischer Geistlicher, die im Alter von 20 Jahren erfolgt, und auch vor seinen ausgedehnten künstlerischen Lehr- und Wanderjahren in London und Rom, in denen er zum gefragten und mit seinem «Nachtmahr» 1781 zum weithin berühmten Künstler reifen sollte.