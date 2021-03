Wundersame Heilung – Die sieben Leben des Beda Stadler Der bekannte Corona-Kritiker erlitt ein Aneurysma, fünf Hirnschläge und drei epileptische Anfälle im künstlichen Koma – und Covid-19. Jetzt ist er auf dem Weg der Besserung. Cyrill Pinto

Beda Stadler im Mai 2020 – inzwischen ist er 30 Kilo leichter. Foto: Dominic Steinmann

Immunologe Beda Stadler war am Anfang der Corona-Krise nie um einen kritischen Kommentar verlegen. Doch dann wurde es plötzlich still um ihn. Jetzt ist klar, warum: Stadler entging nur knapp dem Tod und erkrankte im Spital auch noch an Corona. So schilderte der 70-Jährige es in einem Interview, das der «Walliser Bote» gestern veröffentlichte.

Stadler erzählt darin, wie er Ende September mit starken Kopfschmerzen und Schwindel ins Spital eingewiesen wurde. Dort diagnostizierten die Ärzte ein erweitertes Blutgefäss im Hirn, ein sogenanntes Aneurysma. Das allein ist schon lebensgefährlich. Der Eingriff verläuft erfolgreich, doch bei der Nachkontrolle entdeckt man eine Gefässmissbildung an der Hirnhaut. Bei der Operation der Fistel gelingt es dem Neurochirurgen nicht, diese zu schliessen.