Digitale Kirche – Die Sinnfluencerinnen Jung, weiblich, unkonventionell – Pfarrerinnen inszenieren sich mit viel Erfolg in den sozialen Medien. Tina Huber

Bloggt über ihren Alltag als Seelsorgerin und alleinerziehende Mutter: Die 32-jährige deutsche Landpfarrerin Josephine Teske. Foto: Instagram

Die Liste an Darbietungen, die wir in diesen Tagen in die Stube gestreamt bekommen, ist unendlich. Yoga-Lektionen und Poetry-Slams, Jazzkonzerte und Ballettvorführungen. Da ist es nur konsequent, dass auch die Kirchen ihre Gottesdienste ins Internet verlagern, besonders über die Ostertage. Bloss geben einige Online-Predigten ein nicht gerade erbauliches Bild ab: Manchmal steht ein Pfarrer einsam in der leeren Kirche und trägt seine Andacht vor. Hoffnung und Trost? Überkommen einen da nicht unbedingt.