Engpässe bei Thomy und Eptinger – «Die Situation ist einzigartig und so nie da gewesen» Die aktuelle Krisensituation erfasst nun auch die Getränkeindustrie sowie die Senfproduktion. Die Lage bei Nahrungsmittelherstellern ist angespannt. Dorothea Gängel

Wie stark gefährdet ist die Produktion kohlensäurehaltiger Getränke? Foto: Dominik Plüss

Je länger der Krieg in der Ukraine andauert, desto grösser sind die Auswirkungen – auch auf die Lebensmittelbranche. Die starke Inflation, noch nie da gewesene Einschränkungen in der Lieferkette sowie die Verknappung von Gas stellen viele Hersteller vor ganz neue Herausforderungen. Einer davon ist Nestlé in Vevey, dessen Marke Thomy-Senf am Standort Basel produziert wird.