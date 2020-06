Essen im Seerestaurant – Die Sonne geht wieder auf Zwei bekannte Zürcher Gastronomen haben den Biergarten des Hotels Sonne in Küsnacht modernisiert und kulinarisch aufgefrischt. Claudia Schmid

Fischknusperli mit Schweizer Egli inklusive des neuen Papiers. Foto: zvg

Nach der Zürcher Altstadt haben sich die Gastronomen Valentin Diem und Nenad Mlinarevic (Neue Taverne, Bauernschänke) den Zürichsee vorgeknöpft. Dort haben sie allerdings nicht, wie sonst üblich, ein historisches Lokal übernommen. Vielmehr haben sie das Selbstbedienungsrestaurant des traditionsreichen Hotels Sonne modernisiert. Das aufgefrischte Lokal am See ist seit 5. Juni fertig, war aber des schlechten Wetters wegen bisher kaum in Betrieb.

Insbesondere Valentin Diem, der selbst in Küsnacht aufgewachsen ist, kennt den Ort gut. «Das war für das Lifting von grossem Vorteil, weil ich mit der DNA des Hauses vertraut war», sagt er. Mit einem eigenen Anlegesteg und direkter Verbindung zum Bürkliplatz eignet sich das Gartenrestaurant für einen Schiffsausflug. Spektakulär ist auch der Blick auf Zürich: Die Skyline mit dem Prime Tower ist vollständig sichtbar, und das Triemli-Spital thront wie ein Monolith am Hang.

Das Schiff legt direkt vor dem Restaurant an. Foto: zvg



Beim «Lifting» des Restaurants haben sich Mlinarevic und Diem vor allem auf das Ess- und Trinkangebot konzentriert. Es bleibt preislich auf dem gleichen Niveau wie vorher. Das Motto: «Weg von grossen, austauschbaren Marken und Produkten, hin zum Lokalem».

Ein Glacestand für die Kleinen

Die hauseigenen Eistees auf Rhabarber- oder Kräuterbasis werden in Rüti gebraut; das frittierte Poulet stammt aus der Alpstein-Region (21 Fr.). Sämtliche Rezepturen, etwa für den Flammkuchen mit Lardo (23 Fr.), den Pulpo (19 Fr.) oder den Wurst-Käse-Salat (9/17 Fr.), wurden in Zusammenarbeit mit Nenad Mlinarevic, «Koch des Jahres 2016», entwickelt und werden vom bestehenden Team umgesetzt.

Highlight für die Kinder ist der Glacestand, an dem man die Sorten der Amore-Mio-Produktion aus Oberhasli (die wiederum die Gelati am See- oder Tellhof-Filiale beliefert) probieren kann.

Zum neuen Erscheinungsbild gehört auch ein eigens für das Restaurant entworfenes Wurstpapier.

Neben der neuen Food&Beverage-Auswahl, zu der auch auch ein Gin aus Opfikon oder ein Räuschling aus Herrliberg gehören, wurden kleine, optische Interventionen vorgenommen: Der Glacestand oder die Geschirrablage wurden neu verpackt, Blumentöpfe bunt gestrichen, die Schrift auf den Menütafeln aufgefrischt.

Das Designstudio Charles Blunier schärft zudem mit einer neuen Website und Logo-Elementen wie einer handgemalten Zitrone das Erscheinungsbild. Zu diesem gehört sogar ein neu entworfenes Wurstpapier. Jetzt fehlen nur noch die neuen Tabletts, die im Selfservice-Lokal im wahrsten Sinne des Wortes eine tragende Rolle spielen.

Seestr. 120, täglich 11.30–23 Uhr (nur bei schönem Wetter), www.sonneamsee.ch