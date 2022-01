Katja Frühs Wochenende - «Die Sonntagsspaziergänger deprimieren mich»

Jedes Wochenende beantworten im Kanton Zürich wohnhafte Personen aus Kultur, Sport und Wirtschaft unseren Fragebogen und verraten Rituale, gute Lektüre und Ausflugstipps. Heute: Regisseurin Katja Früh.

Wie sieht ein klassisches Wochenende bei Ihnen aus?

Ich nehme mir häufig viel vor, mache es dann aber nicht. Zum Beispiel Spazierengehen oder sonst was Gesundes. Aber oft arbeite ich auch. Letzte Woche hatten wir Proben von unserem Stück «Supertheo». Am Theater merkt man nichts von Wochenende, nicht mal die Tageszeit ist einem klar. Oder ich schreibe eine Kolumne und lobe mich dann, wenn ich vor dem Abgabetermin schon fertig bin. Am Sonntagabend kommen immer unsere Kinder und die Enkel, da kocht mein Mann meist ziemlich aufwendig, und es ist laut und lustig. Wenn ich ausgehe, freitags oder samstags, gehe ich ins Restaurant Schnupf, wo ich total heimisch und von jungen Leuten umgeben bin, was ich liebe.