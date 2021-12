Parteispitze der Grünen Deutschland - Die späte Feministin

Spitze der Grünen Deutschland – Die späte Feministin Ricarda Lang will Parteichefin der Grünen in Deutschland werden. Ihre Chancen gelten als ausgesprochen gut. Geht es nach ihr, soll ihre Partei attraktiver werden für weniger gut Betuchte und Gebildete. Constanze von Bullion

Anders als bei vielen Grünen hat ihre Biografie nicht in Wohlstandswelten begonnen: Ricarda Lang. Foto: Kay Nietfeld (Keystone)

Oft hört man als Erstes dieses Lachen. Was dann folgt, ist eine Persönlichkeit, so unverkennbar wie scheinbar unverwüstlich. Ricarda Lang, 27 Jahre alt und Sozialpolitikerin, will Parteichefin der Grünen in Deutschland werden. Dass die stellvertretende Parteivorsitzende für das Amt kandidiert, war seit Wochen klar. Nun hat sie es offiziell angekündigt. Langs Chancen, einen der Posten zu übernehmen, die Annalena Baerbock und Robert Habeck im Januar räumen, gelten als ausgesprochen gut. Das liegt nicht nur, aber auch an der Art, mit der sie Widerständen begegnet.