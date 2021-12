Sozialdemokraten wählen neues Spitzenduo - «Die SPD, liebe Genossinnen und Genossen, ist wieder da»

SPD wählt neues Spitzenduo – «Die SPD, liebe Genossinnen und Genossen, ist wieder da» Lars Klingbeil und Saskia Esken sind zur neuen Doppelspitze der SPD gewählt worden. Der Wechsel wurde nötig, weil sich Walter-Borjans zurückzieht. Der bisherige stellvertretende Vorsitzende Kevin Kühnert wird neuer Generalsekretär.

Saskia Esken und der bisherige Generalsekretär Lars Klingbeil sollen das neue Führungsduo der SPD werden. Foto: Adam Berry (Keystone)

Lars Klingbeil und Saskia Esken sind zur neuen SPD-Doppelspitze gewählt worden. Ein weitgehend digitaler Parteitag wählte den bisherigen Generalsekretär Klingbeil (43) am Samstag in Berlin mit 86,3 Prozent der Stimmen. Die 60-jährige Parteichefin Saskia Esken wurde mit 76,7 Prozent im Amt bestätigt. Der frühere Juso-Chef und SPD-Vize Kevin Kühnert (32) wurde mit 77,8 Prozent zum neuen Generalsekretär gewählt. Die Entscheidungen müssen noch per Briefwahl bestätigt werden.

Bei ihrer ersten Wahl zur SPD-Chefin vor zwei Jahren hatte Esken 75,9 Prozent erhalten. Norbert Walter-Borjans hatte damals als Co-Parteichef 89,2 Prozent erzielt.

Vor seiner Wahl sagte Klingbeil vor den rund 600 Delegierten: «Wir haben diese Land nach 16 Jahren entfesselt, und zwar von dem Muff der Konservativen.» Er erinnerte an das zurückliegende und lange Umfragetief der SPD. «Wir wurden abgeschrieben, wir wurden bemitleidet», sagte er. «Aber wir haben nie aufgegeben, nie, zu keinem Zeitpunkt.» Der Sieg bei der Bundestagswahl sei eine grosse Chance, ein «sozialdemokratisches Jahrzehnt» zu gestalten.

Thinktank für Zukunftsfragen

Esken sagte: «Wir werden dieses Land verändern, wir werden es stärken, und wir werden es gerechter machen.» Sie wolle helfen, dass die SPD «die linke Volkspartei» sei, die das Land so dringend brauche. Die Sozialdemokratie müsse Thinktank für Zukunftsfragen werden. Zugleich zeigte sich Esken kämpferisch und zuversichtlich für die im kommenden Jahr anstehenden vier Landtagswahlen.

Der Wechsel in der Parteispitze wurde nötig, weil sich Walter-Borjans zurückzieht. Walter-Borjans und Esken waren 2019 nach aufwendiger Kandidatensuche an die SPD-Spitze gewählt worden, nachdem die damalige Parteichefin Andrea Nahles zurückgetreten war. Nun sagte Walter-Borjans: «Die SPD, liebe Genossinnen und Genossen, ist wieder da.»

Der scheidende SPD-Vorsitzende; Norbert Walter-Borjans. Foto: Adam Berry (Keystone)

Der SPD-Parteitag war wegen der anhaltenden Corona-Pandemie von ursprünglich geplanten drei Tagen auf einen Tag verkürzt worden. Erst vor einer Woche hatten die Sozialdemokraten bei einem hybriden Parteitag dem Koalitionsvertrag zugestimmt. Neben den Personalien schwor sich die SPD auf eine starke Rolle als neue Kanzlerpartei ein. Dabei legten die Sozialdemokraten Wert auf ein eigenes inhaltliches Profil.

Kühnert rief zu einer klaren Aufgabenteilung zwischen Regierung und SPD auf. «Fraktion und Regierung sind für uns als SPD unsere Hände, die mit Geschick und Können die Wirklichkeit formen und verändern können», sagte er. «Die Partei ist Kopf und Herz der sozialdemokratischen Bewegung.» Er selbst wolle als Generalsekretär der SPD «Hüter und Trager ihrer Programmatik und Kommunikator gegenüber einer demokratischen Öffentlichkeit sein».

Neugewählter SPD-Generalsekretär: Kevin Kühnert. Foto: Kay Nietfeld (dpa/Keystone)

SDA

