Corona-Medienkonferenz ab 14 Uhr - Die Spitäler sind am Anschlag – was machen Bund und Kantone dagegen?

Spitäler am Anschlag, Intensivstationen voll

Mitte August verkündete Gesundheitsminister Alain Berset, dass man sich nun für Corona-Entscheide nicht mehr primär an den Fallzahlen, sondern an der Auslastung der Spitäler orientieren werde. Während sich die Neuinfektionen auf erhöhtem Niveau einigermassen stabilisiert haben, melden immer mehr Spitäler, dass sie am Anschlag sind. Und ihre Intensivstationen teilweise bereits völlig belegt.

Auch der Platz auf den Intensivstationen im Kanton Zürich wird knapp. Nur noch 17 Intensivbetten sind noch frei. Rettungsdienste müssen für Verunfallte Betten suchen – und verlieren dabei wertvolle Zeit.

Die Intensivstationen sind voll, immer neue Ferienrückkehrer werden eingeliefert. Der Bundesrat will trotzdem noch keine Zertifikatspflicht. Ärzte und Pflegepersonal reagieren darauf teils mit Wut. Foto: Keystone

Die Spitäler leiden an akutem Personalmangel. Das Problem trifft dabei längst nicht nur die Pflege. Betroffen sind alle Intensivteams, von den Ärztinnen bis zu den Labors, den Therapeuten und dem Personal der Stationen, die die Intensivpatienten später aufnehmen. Für eine Aufstockung an Betten auf Intensivstationen, wie dies die SVP fordert, fehle daher das Personal.

Experten befürchten, dass darunter auch bald die Versorgung von Patienten auf Intensivstationen schlechter ausfallen könnte – mit gefährlichen Folgen. «Nur wenn genügend erfahrenes Personal da ist, erkennen wir kleine Veränderungen der Beatmungssituation und des Kreislaufes so früh, dass wir sie leicht korrigieren können», erklärt Franziska von Arx, geschäftsführende Präsidentin der Gesellschaft für Intensivmedizin und selber diplomierte Expertin für Intensivpflege.

Schweizer Intensivstationen sind am stärksten mit Covid-Patienten ausgelastet. Foto: Keystone

Die Situation in den Intensivstationen führt zu einem Verteilkampf um Covid-Patienten. Der Bund will nun koordinieren, wer diese übernimmt. Die Kantone sollen ihre Spitäler notfalls dazu zwingen. Am Montagnachmittag haben die Gesundheitsverantwortlichen des Bundes und der Kantone in einer Onlinekonferenz das weitere Vorgehen besprochen. Armee, Spitäler und Kantone verhandeln über einen Verteilschlüssel.

Gemäss Michael Jordi, dem Generalsekretär der Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK), finden bereits wieder Verlegungen von stärker zu schwächer ausgelasteten Schweizer Spitälern statt: «Zürich hat Covid-Patienten nach Basel verlegt und der Thurgau nach Zürich.» «Wir schauen jetzt», sagt Jordi, «was weitere Möglichkeiten sind.»

