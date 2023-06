Das Netz der Putin-Freunde – Die Spuren führen in die Zürcher Altstadt E-Mails zeigen, wie ein Berater der russischen Regierung half, Gelder der Oligarchen-Brüder Rotenberg zu verstecken. In Zürich besitzt er eine Vermögensverwaltung an bester Lage. Christian Brönnimann , Bastian Obermayer , Maria Retter , Timo Schober Oliver Zihlmann

Bislang geheime E-Mails zeigen die Verbindungen zwischen Oligarch Arkadi Rotenberg und der Familie von Putin. Foto: Alexander Nemenov (AFP)

«Jo kloar wohnt des Dirndl vom Putin da, des weiss ja eh a jeder.» So spricht ein Nachbar im österreichischen Kitzbühel über ein rund elf Millionen Euro teures Chalet am Oberleitenweg 31b. Von der Terrasse des Anwesens geht der Blick direkt auf die Streif, die berühmteste Ski-Abfahrtsstrecke der Welt. Zwei Reporter recherchieren gerade für ein internationales Journalisten-Konsortium im Tiroler Nobelort. Und was sie hören, erstaunt.