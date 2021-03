Umstrittene Emix-Maske – Die Spuren führen zum ägyptischen Militär Die mutmasslich gefälschte Maske, die in der Schweiz 9.90 Franken kostete, wurde in Ägypten zu einem Bruchteil des Preises gehandelt. Christian Brönnimann

Die Ähnlichkeiten sind nicht zu übersehen: Links die «Chemi Pharma»-Verpackung, wie sie Emix der Schweizer Armee verkauft hat, rechts die «Logestic»-Verpackung, wie sie in Ägypten gehandelt wurde.

Die Emix Trading AG verkaufte der Armeeapotheke in der ersten Corona-Welle unter anderem 650’000 Atemschutzmasken, die von der ägyptischen Firma Chemi Pharma Medical stammen sollen. Nach einem Schimmelfund rief der Bund die Masken zurück, ein Teil davon wurde zerstört. Ärzte und Pflegerinnen, die sie nutzten, berichteten von leicht reissenden Bändeln und muffigem Geruch. Der Inhaber der Chemi Pharma Medical sagt zudem, er habe gar nie solche Masken produziert. Das berichtete diese Zeitung vor gut einem Monat.

Recherchen stützen nun den Verdacht, die Masken könnten gefälscht sein. In Ägypten wurden sie nämlich in einer fast identischen giftiggrünen Box verkauft. Einziger Unterschied: Auf der ägyptischen Box ist der Hersteller mit «Logestic» bezeichnet. Zudem steht auf der Vorderseite der Box gross auf Arabisch «Atemschutzhalbmaske». Der Inhalt der Box – 50 in Plastik eingepackte Masken – sieht bei der «Chemi Pharma»-Box und der «Logestic»-Box genau gleich aus.