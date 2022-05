Zoom: Bildband «Post Truth» – Die Stadt als Abstraktion

Zoom – Die Stadt als Abstraktion Der Foto­künstler George Byrne fügt Aufnahmen aus Los Angeles und Miami zu traumhaften Collagen zusammen, die wie ­abstrakte Bilder aussehen. Christoph Heim (Text) Rebecca Pfisterer (Bildredaktion)

Yellow Door, 2021 Fotos: George Byrne

Auf fast jedem seiner Bilder gibt es Palmen oder Zypressen, die aus Gärten, Parks, Landschaften und Strassenborden emporwachsen, die von seinen Maueransichten versperrt sind. Wie organische Ausrufezeichen wedeln sie aus der Ferne, greifen in einen oft wolkenlosen, subtropischen Himmel und heben sich ab von unwirklich scheinenden, bunten Mauerflächen, aus denen der 1976 in Sidney, Australien, ­geborene Fotokünstler George Byrne seine Bilder aufbaut.

Es handelt sich in der Regel um Collagen aus mehreren Aufnahmen, die Byrne am Computer so zusammenfügt, dass man kaum noch merkt, aus welchen Einzelteilen sie bestehen. Vermutlich sind es bei der ­Aufnahme oben (Yellow Door, 2021) einfach die Zypressenspitzen samt Himmel, die ­horizontal an die rosa Mauer angefügt wurden.

71st St., Miami, 2019

Lap Swimmer, 2021

Blue Awning with Yellow, 2017

Innervisions, 2021

Bei diesem Bild (Innervisions, 2021) scheint es, wie wenn die drei farbigen Pfeiler, die sich dank den dazugehörigen Schattenwürfen von der weissen Wand abheben, später eingefügt worden sind. Gut möglich auch, dass auf dem Computer bei der nachträglichen Bildbearbeitung das Trottoir samt Strasse von unten an die Mauer herangeschoben wurde.

White Palm, 2015

Post Truth, 2018

Bus Depot, 2021

Virgil, 2016

«Post Truth» nennt Byrne seinen neuen Fotoband, in dem er die urbanen Landschaften von Los Angeles mit einigen Abstechern nach Miami dokumentiert. Es sind keine Hochhäuser auf seinen Bildern, sondern meist niedrige Gebäude und Mauern, wie sie als Reaktion auf die Automobilkultur in Südkalifornien und Florida entstanden sind. Bauten, die oft schon in Wirklichkeit wie abstrakte Bilder aussehen und durch die Bearbeitung am Computer nur noch künstlicher werden.

Pink Awning with Orange, 2018

Three Panels Palm Springs, 2021

Grosse Bedeutung kommt auf diesen Bildern dem Sonnenlicht zu, das die Fassaden rasch ausbleichen lässt. Das Spektrum der Aufnahmen reicht von rohen, ­fotorealistischen Strassenbe­obachtungen bis zu verträumten Kompositionen in Pastellfarben.

Infos einblenden George Byrne: «Post Truth»

Hrsg. Stephanie Emerson.

Hatje Cantz Verlag, Berlin 2022.

144 Seiten, ca. 75 Franken.

Christoph Heim ist Redaktor im Ressort Leben und schreibt am liebsten über Kunst und Kultur. Er arbeitet seit dreissig Jahren im Journalismus und war zehn Jahre lang Ressortleiter Kultur bei der Basler Zeitung. Mehr Infos

