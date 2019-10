Die Stadt braucht Quartierkümmerer

Dem neuen Gesundheits- und Umweltvorsteher Andreas Hauri (GLP) wird eine anpackende Art nachgesagt. Diese demonstriert er nicht nur bei seinen Spitalentscheiden, sondern auch beim Tempo für die neue Altersstrategie, die derzeit erarbeitet wird. Der Seniorenrat Zürich agiert allerdings noch schneller. Er hat bereits das Quartier Albisrieden detailliert auf seine Altersfreundlichkeit hin geprüft, indem er Interviews und Workshops durchführte. Nun legt der Seniorenrat seinen Bericht mit diversen Empfehlungen vor.

Die Bestandesaufnahme liefert grundsätzlich ein positives Ergebnis für das Quartier, weil die Angebote für die ältere Generation zahlreich und divers sind. Doch ein Angebot nützt wenig, wenn es sein Zielpublikum nicht erreicht. Und genau das ist in Albisrieden der Fall: Es mangelt an der Vernetzung und an der Zugänglichkeit. Christian Casparis, Präsident des Seniorenrates Zürich, spricht von einem Dschungel. Der 76-jährige Albisrieder sagt: «Der Angebotsmarkt ist für die Nachfragenden eher ein Problem als eine Lösung.»

Wie einst der Pöstler oder der Pfarrer

Den einzelnen Organisationen ist gemäss Bericht die Notwendigkeit der Vernetzung zwar bewusst, sie würden sie aber viel zu wenig von sich aus angehen. ­Casparis ist überzeugt, dass mit einem besseren Austausch zwischen den Anbietern die Wirkung enorm verstärkt werden könnte. Eine lokale Anlaufstelle mit Beratung könnte mehr Zugänglichkeit schaffen. Der Seniorenrat sieht hier die Lösung in Form eines Quartierkümmerers.

Mit einer Person an einem Schalter ist es für den Seniorenrat dabei nicht getan. Casparis: «Diese Personen müssen aufsuchend sein, zu den älteren Menschen gehen, regelmässig mit ihnen reden.» Soziale Aufgaben, die früher der Pöstler und der Pfarrer selbstverständlich übernommen hatten. Fehlen sie, trägt das entscheidend zur Vereinsamung bei. Auch Verwandte, Bekannte und die Angebote der Nachbarschaftshilfe können diese Lücke nur selten schliessen.

Die Stelle muss gemäss Bericht zwingend im Quartier angesiedelt sein. Viele Personen wollen im Alter selbstbestimmt in ihrer gewohnten Umgebung wohnen. Der Lebensradius wird im Alter aber kleiner, die Um-gebung des Wohnortes deshalb immer relevanter. Kennt die Quartierkümmererin oder der Quartierkümmerer die Lebenssituation der einzelnen Menschen, können sie diese situativ beraten und die Brücke zum entsprechenden ­Angebot im Quartier schlagen. Casparis sagt: «Quartierkümmerer sind auch Seismografen für das, was ältere Menschen im Quartier bewegt.»

Horgen macht es vor, schon seit fünf Jahren

Horgen hat schon 2014 ein ähnliches Modell eingeführt, die sogenannte Siedlungs- und Quartierassistenz. Die Gemeinde am linken Zürichseeufer beschäftigt drei Personen, die ältere Menschen in ihrer Wohnautonomie unterstützen. Die Assistenzen sollen darüber hinaus nachbarschaftliche Netzwerke aufbauen und stärken – im Sinne einer «sorgenden Gemeinschaft» – und die Fähigkeiten der Senioren fördern sowie die Zusammenarbeit der Fachstellen koordinieren. Längerfristig sollen mit dem Modell Pflegekosten in der Gemeinde gesenkt werden.

Horgen hat mit dem Modell positive Erfahrungen gemacht. In den meisten Fällen beriet die Assistenz die Ratsuchenden in Sachen Wohnen oder Heimplatz, und sie leistete Unterstützung in Alltagssituationen. Aus Sicht der Gemeinde ist es sehr wohl die Aufgabe des Staates, das Zusammenleben von Senioren zu moderieren. Mit dieser Dienstleistung könne man Angehörige entlasten, insbesondere Töchter und Söhne, die heute beruflich viel stärker eingespannt seien als früher. Die Kosten von 370'000 Franken für 240 Stellenprozente trägt die Gemeinde; seit 2016 erhebt sie bei Neuvermietungen in Alterssiedlungen einen Nebenkostenzuschlag von monatlich 50 Franken.

Pro Senectute Kanton Zürich verfolgt mit dem Pilotprojekt CareNet+ einen ähnlichen Ansatz. Derzeit steht das Angebot Menschen über 50 im Knonauer Amt und in Adliswil zur Verfügung, nach der Pilotphase soll es ausgeweitet werden.

Zürichs Gesundheitsvorsteher Andreas Hauri ist offen für die Idee des Quartierkümmerers. Das Thema ist Teil der Diskussionen über die neue Altersstrategie. Der Seniorenrat hat der Stadt angeboten, auch andere Quartiere auf ihre Altersfreundlichkeit zu prüfen.