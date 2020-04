Coronavirus in New York – Die Stadt der Toten In New York gibt es jetzt mehr Tote als bei den Terroranschlägen vom 11. September 2001. Und der Mann, der die Krise bewältigen soll, sagt: Ja, das ist Krieg. Jan Christoph Wiechmann

Die Leichenhäuser sind überfüllt: Tote werden vorübergehend auf dem Armenfriedhof auf der Insel Hart Island vor dem Stadtviertel Bronx begraben. REUTERS/Lucas Jackson

Das Virus sitzt überall in dieser Geisterstadt. Es ist in die Hochsicherheitsgefängnisse vorgedrungen und in die Viertel der orthodoxen Juden. Es hat die Ärzte an der Front infiziert und die Reichen in den Vorortvillen. Es hat alte Dramatiker am Broadway getötet und mittelalte Polizisten und dynamische Priester und Marathonläufer und preisgekrönte Schauspieler und eine junge Schulleiterin in Brooklyn.