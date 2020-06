Umstellung bei Heizenergie – Die Stadt dreht den Gashahn zu Das Seewasser lässt sich zum Heizen nutzen. In Zürich-Tiefenbrunnen soll dies nun hunderten Liegenschaften zugutekommen, das Gas wird irgendwann abgestellt. Simon Huwiler

Bald soll der Zürichsee Teile von Tiefenbrunnen heizen. Foto: Samuel Schalch

Drei von vier Stadtzürcher Wohnungen werden mit fossilen Brennstoffen geheizt. Das belastet nicht nur die Umwelt, sondern erschwert auch die städtische Energiepolitik. Diese will nämlich den CO₂-Ausstoss auf unter eine Tonne pro Person und Jahr drücken. Langfristig sollen deshalb Öl- und Gasheizungen aus den Zürcher Kellern verbannt werden. In Zürich-Tiefenbrunnen könnte es bald so weit sein. Die Stadt hat zusammen mit dem Energieversorger Energie 360° ein Projekt präsentiert, das Öl- und Gasheizungen durch Heizwärme aus dem See ersetzen soll. Dazu wird ordentlich gebaut.