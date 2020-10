Die Karte der Woche – Die Stadt in der Stadt Neapel liegt an der Konradstrasse. 13 Restaurants und Bars, die nach anderen Städten benannt sind. Stefan Busz

Von Hongkong bis Damaskus sind es 4,6 Kilometer, das ist ein Fussmarsch von knapp einer Stunde, alle Wege seien überwiegend flach, sagt Google Maps. Im Original dauert die Reise ein bisschen länger, mit Bus und Flugzeug braucht es 22 Stunden und 3 Minuten. Wir ziehen die kurzen Wege vor. Denn Hongkong und Damaskus sind Restaurants in Zürich. Hier kommen die Menschen also recht in der Welt herum. Gut so. Denn man sagt, im NA081 sei die Pizza so gut wie in Neapel.

Karte: Claudia Meisterhans

Hong Kong

Kalanderplatz 10, 8045 Zürich

Damaskus

Kyburgstr. 28, 8037 Zürich

Peking Garden