Energiesparen in Zürich – Die Stadt legt ihre Brunnen trocken Weil die Aufbereitung des Wassers für Brunnenanlagen viel Strom frisst, werden einige vom Netz genommen. Welche das sind und wie viel Energie damit gespart wird. Tina Fassbind

Steht seit dem 8. September 2022 ohne Wasser da: Der Alfred-Escher-Brunnen am Zürcher Hauptbahnhof. Foto: Sabina Bobst

In Zürich hat die Phase 1 beim Energiesparen begonnen. Seit Anfang September setzt die Stadt ein ganzes Paket von Massnahmen um, mit denen sie Strom sparen will. Als Teil dieser Sofortmassnahmen nimmt die städtische Wasserversorgung mehrere Brunnen vom Netz, weil die Dienstabteilung für die Aufbereitung und Verteilung des Wassers am meisten Strom benötigt.