Bald wieder Spaziergänge möglich – Die Stadt öffnet die Seeufer wieder – aber nicht sofort Seit Mitte März ist die Seepromenade abgesperrt. Die ersten Spaziergänge am rechten Seeufer entlang sind aber erst in einer Woche möglich.

Ist wieder zugänglich: Die Promenade am Zürichsee-Ufer. Foto: Dominique Meienberg

Der Druck auf die Zürcher Stadtregierung hat mit jedem Tag der Sperrung des Seeufers zugenommen. Jetzt hat sie entschieden, die Seepromenade wieder zu öffnen, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Aber nicht sofort: «Die Flaniermeile vom Utoquai bis zum Hornbach, die Blatterwiese und der Obere Letten sind derzeit gesperrt und werden im Gleichklang mit dem nächsten Lockerungsschritt am 6. Juni wieder geöffnet», heisst es in der Mitteilung. Auch nach dem 6. Juni würden weiterhin die Abstands- und Hygieneregeln des Bundes gelten, die Stadtpolizei hat die Aufgabe, diese durchzusetzen.

Die Sperrung war politisch umstritten. Schon vor Wochen forderten die Freisinnigen und die Grünen die Öffnung. An den wenigen Stellen, an denen der See weiterhin zugänglich war, etwa auf der Landiwise und der Saffa-Insel, war entsprechend viel los. Die Stadtpolizei räumte die Wiesen wiederholt, weil sich zu viele Leute auf dem begrenzten Platz tummelten.

Am 20. März hat der Stadtrat als Massnahme im Kampf gegen den Coronavirus mehrere Plätze, Pärke und Flaniermeilen gesperrt. Viele der Parks, wie etwa die Fritschiwiese oder die Bäckeranlage, wurden bereits am 11. Mai wieder geöffnet.

Der Stadtrat hat zudem beschlossen, am 6. Juni auch wieder alle Hallen- und Sommerbäder geöffnet werden. Unter welchen Rahmenbedingungen dies geschehen kann, ist derzeit noch offen. Die Konzepte sind in Bearbeitung.

( sip )