Strassenverkehr in Zürich – Die Stadt testet den Spurabbau auf Bellerivestrasse jetzt doch Ab kommendem Sommer können Autos nur noch auf je einer Spur pro Fahrtrichtung von der Goldküste nach Zürich gelangen. Der Versuch dauert ein Jahr lang.

Zweiter Versuch: Die Stadt Zürich will die Fahrspuren auf der Bellerivestrasse halbieren. Foto: Dominique Meienberg

Von August 2023 bis April 2024 will die Stadt Zürich die Verkehrsspuren auf der Bellerivestrasse halbieren. Die Einfallsachse von der Goldküste in die Stadt werde so von heute zwei auf je eine Spur pro Fahrtrichtung reduziert, schreibt die NZZ am Dienstag. Beim Bellevue und beim Tiefenbrunnen werden weiterhin mindestens zwei Spuren für den Autoverkehr angeboten.

Die Stadt wolle so Erkenntnisse für eine langfristige bauliche Umgestaltung gewinnen, schreibt die Zeitung weiter. Der Versuch wird im Zuge von Sanierungsarbeiten an der Bellerivestrasse umgesetzt und durch ein unabhängiges, externes Ingenieurbüro begleitet.

Wolffs Pläne neu aufgegleist

Damit kommt eine Massnahme erneut aufs Tapet, welche der frühere AL-Stadtrat Richard Wolff vor zwei Jahren ankündigte. Der Spurabbau kam damals aufgrund von Studienergebnissen nicht zustande, die Rückstaus und Verkehrsüberlastungen prognostizierten.

Nun will die Stadt diesen Versuch trotzdem wagen. «Es gibt viele Studien und Simulationen», teilt die Stadt gegenüber der NZZ mit, «aber ob eine Verkehrsführung auf der Bellerivestrasse mit grösstenteils je einer Spur pro Richtung funktioniert, kann nur die Realität zeigen.»

Auch für Velofahrende soll es gemäss den Plänen der Stadt während der Versuchsphase mehr Platz geben. Auf der Strecke zwischen Falken- und Ida-Bindschedler-Strasse ist eine Spur für den motorisierten Individualverkehr und ein Velostreifen pro Richtung vorgesehen.

