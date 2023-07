Überbauung Thurgauerstrasse in Zürich – Die Stadt verteilt Parzellen an Genossenschaften Auf dem städtischen Areal in Zürich-Nord entsteht Wohnraum für 1800 Menschen. Nun ist entschieden, welche Genossenschaften dort bauen dürfen.

Hier entstehen die neuen Wohnbauten der Genossenschaften: Das städtische Areal an der Thurgauerstrasse in Zürich-Nord. Foto: Urs Jaudas

Die Stadt Zürich plant auf ihrem Areal an der Thurgauerstrasse in Zürich-Nord den Bau von Wohnsiedlungen, einem Stadtpark und einer Primarschule mit Kindergärten. Zwei der insgesamt sechs Teilgebiete des rund 65’000 Quadratmeter grossen Gebiets werden im Baurecht an gemeinnützige Wohnbauträger abgegeben.

Die Stadt hat diese Baurechte in einem zweistufigen Verfahren ausgeschrieben. Am Donnerstag hat Finanzvorsteher Daniel Leupi (Grüne) bekannt gegeben, welche Genossenschaften für die sogenannten Teilgebiete C und D den Zuschlag bekommen haben:

Teilgebiet C : Das Team «Thuricum» der Allgemeinen Baugenossenschaft Zürich (ABZ), der Baugenossenschaft «Mehr als Wohnen» und der Wohnbaugenossenschaft Grubenacker.

Teilgebiet D: Das Team «Meet your neighbours» bestehend aus Wogeno Zürich und der Stiftung Familienwohnungen.

Leupi ist mit dieser Vergabe der Empfehlung des Beurteilungsgremiums gefolgt. «Die Konzepte der beiden Teams sind eine gute Grundlage für die Vision eines nachhaltigen, nachbarschaftlichen und bunt durchmischten Areals», lässt sich der Stadtrat in der Mitteilung zitieren.

Die beiden Teilgebiete haben zusammen eine Fläche von rund 17’500 Quadratmetern. Den Baurechtsnehmenden sei es möglich, dort etwa 380 Wohnungen zu erstellen und die übrigen Flächen beispielsweise für Gastronomie und Gewerbe oder für Ateliers zu nutzen, heisst es in der Mitteilung.

Bezug der Wohnungen ab 2031

Die Durchführung der Architekturwettbewerbe für die Teilgebiete C und D ist für 2025 geplant, der Bezug der Wohnungen ab 2031. In einem nächsten Schritt folgt nun die Projektierung in Abstimmung mit den Bauträgerschaften auf den anderen Arealen.

Auf dem südlich gelegenen Teilgebiet A plant die Stadt gemeinsam mit der Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich (SAW) ein Gebäude samt Gesundheitszentrum. Darin sollen 96 Plätze für spezialisierte Pflege sowie rund 130 Wohnungen der SAW untergebracht werden.

Auf dem Teilgebiet B wird bereits eine Schulanlage für 440 Kinder gebaut, die Ende 2024 fertiggestellt sein soll. Ebenfalls auf diesem Gebiet ist ein Quartierpark geplant. Der Baustart verzögert sich jedoch wegen eines Rekurses gegen ein Strassenprojekt, das mit dem Park in Verbindung steht.

Die Teilgebiete E und F werden erst in den 2030er-Jahren entwickelt.

Gestaltungsplan Thurgauerstrasse: So könnte die Überbauung dereinst aussehen. Illustration: PD

tif

