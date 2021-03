Veloparkplätze in Zürich – Die Stadt will ein Velostation-GA – dafür verschwinden Gratisplätze Mit einem Jahresabo sollen künftig Velofahrerinnen und Velofahrer in den Stadtzürcher Stationen parkieren können. Der Preis: 50 Franken.

Die Preise für das schlecht ausgelastete Veloparkhaus am Hauptbahnhof sollen nochmals sinken. Foto: Reto Oeschger

Das sind gute Nachrichten für Velofahrerinnen und Velofahrer: Die Stadt Zürich will ihr Abosystem für die Veloparkhäuser umkrempeln. Sie spricht sich für eine vom Gemeinderat überwiesene SP-Motion aus. In Zukunft soll es ein Generalabonnement für fünf Velostationen geben, wie das Magazin «Mobimag» berichtet. Dieses würde für die zwei Stationen am Bahnhof Oerlikon, für jene in Altstetten, für die mit Abstand grösste am Hauptbahnhof sowie für die für 2024 am Bahnhof Stadelhofen geplante gelten. Der Preis für das geplante Parkhaus-GA, das den Zugang zu all diesen Stationen gewährt: 50 Franken. Heute kostet das Jahresabonnement 100 in Altstetten und Oerlikon sowie 120 Franken beim Hauptbahnhof.

Für das Veloparkhaus am Hauptbahnhof wäre das die zweite Preissenkung innert kurzer Zeit. Bereits im Dezember 2019 hat die Stadt im Veloparkhaus am Hauptbahnhof die Kosten für ein Jahresabo von 180 auf 120 Franken reduziert. Damit reagierte sie auf die schlechte Auslastung von nur 50 bis 55 Prozent und verabschiedete sich vom ursprünglichen Ziel eines kostendeckenden Betriebs im 14 Millionen Franken teuren Bau am HB. Markant angestiegen ist die Auslastung seither aber nicht. Wie aus der Antwort auf den Gemeinderatsvorstoss hervorgeht, waren jüngst nur 60 Prozent der 1600 unterirdischen Abstellplätze belegt.

Weniger Gratisparkplätze

Vom neuerlichen Preisabschlag und vom GA-Charakter verspricht sich die Stadt aber eine deutliche Steigerung. Sie geht bei der Kostenschätzung davon aus, dass künftig die Auslastung bei 90 Prozent liegt. Und das für alle fünf Veloanlagen. Wird dieses Ziel erreicht, müsste die Stadt für den Betrieb jährlich rund eine halbe Million Franken bezahlen. Der Kostendeckungsgrad würde von heute etwa 35 Prozent auf 15 bis 20 Prozent sinken.

Mit dem neuen Preisregime sollen beim Hauptbahnhof aber Gratsiabstellplätze verschwinden. «Der Stadtrat erachtet mit der Umsetzung der vorliegenden Motion ein oberirdisches Angebot von maximal 1000 Abstellplätzen im Umfeld des Hauptbahnhofs als ausreichend», schreibt die Stadt.

Vor allem für bürgerliche Politikerinnen und Politikern waren die rund 1500 oberirdischen Gratisparkplätze der Hauptgrund für die schlechte Auslastung in der Velostation. Diese hätten das System kaputtgemacht, lautete der Tenor, als die schlechten Auslastungszahlen bekannt wurden. Links-Grün setzte sich für den Erhalt der Gratisabstellplätze ein.

Das Veloparkhaus-GA ist aktuell in der gemeinderätlichen Kommission. Wann es dort behandelt wird und ob das Vorhaben eine Mehrheit finden wird, ist laut Tiefbauamt noch unklar. Läuft alles nach Plan, soll das neue Abosystem 2023 eingeführt werden. Damit würde die Stadt Zürich innert weniger Jahre von einem der landesweit teuersten Veloparkplatz-Standorte zu einem der günstigsten.

sip