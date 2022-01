Mehr Bäume für Zürich – Die Stadt will ihre Krone vergrössern Mehr Laub, mehr Schatten, kühleres Klima: Der Stadtrat präsentiert Massnahmen, mit denen er den Baumbestand ausweiten und schützen will – auch auf Privatgrund.

Rares Gut in Zürich: Bäume sind für das Mikroklima im Stadtraum wichtig. Der Stadtrat will sie besser schützen. Foto: Keystone/Ennio Leanza

Der Baumbestand in der Stadt Zürich nimmt laufend ab. Es wird mehr gebaut als gepflanzt – und das vor allem auf privaten Flächen. Das verdeutlichen die Daten der sogenannten Laserabtastung der Oberfläche (Lidar) des Bundes, mithilfe deren die Flächen von Baumkronen errechnet werden kann.

Diese haben ergeben, dass in der Stadt Zürich die Hälfte der beschatteten Kronenflächen in privaten Gärten, auf privatem Boden wachsen. Und auch dort verschwindet am meisten Kronenfläche in den Messreihen von 2014 und 2018. Hier hat die Stadt aber nur geringen Handlungsspielraum in Bezug auf den Baumschutz.

Nicht nur pflanzen, sondern pflegen: Mitarbeitende der Stadt beim Baumschnitt am Bürkliplatz in Zürich. Foto: TA

Weniger Bäume sind nicht nur schlecht fürs Klima in der Stadt, weil der kühlende Effekt durch Schatten und Verdunstung verringert wird, es verschwindet auch Lebensraum für Tiere. Mit der neuen Fachplanung Stadtbäume, die der Stadtrat am Donnerstag präsentierte, will er dieser Entwicklung entgegenwirken.

25 Prozent mehr Kronenfläche

Ziel ist es, die Kronenfläche über die gesamte Stadt von rund 17 Prozent (Stand 2018) auf 25 Prozent zu erhöhen. Dazu brauche es in einigen Stadtkreisen – beispielsweise in Zürich-West – doppelt so viele Bäume wie heute. In anderen Gebieten wie zum Beispiel am Zürichberg gelte es wiederum, den Bestand zu wahren, heisst es in einer Mitteilung.

Die Massnahmen sollen bis 2029 umgesetzt werden. Sie reichen von einer Erweiterung des Baumschutzes im Siedlungsgebiet über die Anpassungen von Baunormen bis hin zu Fördermöglichkeiten für Private, um auch auf privatem Grund für mehr Grün zu sorgen. Denn während die Vorgaben der Fachplanung für die Behörden verbindlich sind, gelten sie für Private lediglich als Empfehlung.

Ausladende Baumkrone: Wie hier auf dem Kasernenareal sollen überall in der Stadt Zürich vitale Bäume geschützt und gepflegt werden. Foto: Anna-Tia Buss

In den öffentlichen Freiräumen wird bereits heute bei der Umsetzung neuer Projekte darauf geachtet, mehr Bäume zu pflanzen als früher. Bei neuen Wohn- und Gewerbebauten werden die Anforderungen der Fachplanung Stadtbäume ebenfalls schon in der Planung berücksichtigt.

