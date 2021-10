Sicherheit in Zürich – Die Stadt will mehr Polizistinnen und Polizisten Bis 2030 soll das Korps der Stadtpolizei um 152 Stellen ausgebaut werden, um das heutige Sicherheitsniveau zu halten. Die jährlichen Kosten würden dadurch um 2 Millionen ansteigen.

Sondereinsätze nehmen zu: Stadtpolizisten beim Einsatz auf Zürichs Strassen. Foto: Thomas Egli

Der Zürcher Stadtrat beabsichtigt, zwischen 2022 und 2030 die Vollzeitstellen der Stadtpolizei auszubauen. Die Rekrutierung und Ausbildung von 152 neuen Polizistinnen und Polizisten nehme rund zweieinhalb Jahre in Anspruch, deshalb könne das Korps nur gestaffelt aufgestockt werden, teilte der Stadtrat am Freitag mit.

Die Schaffung von zehn Polizeistellen wurde bereits ins Budget 2022 eingestellt. Nun beantragt der Stadtrat dem Gemeinderat weitere Tranchen von jeweils rund 20 Stellen pro Jahr. Eine genaue Berechnung der Kosten für den Stellenausbau ist gemäss Angaben der Stadtpolizei nicht möglich, da er neben Personal- auch Sachkosten beinhaltet. Zudem unterscheiden sich die Lohnkosten je nach Alter und Ausbildungsstand der Neumitglieder. Zusammengefasst müsse man aber von einem jährlichen Kostenanstieg von durchschnittlich 2 Millionen Franken ausgehen.

Mehr Menschen, mehr Konflikte

Die Einsatzstunden für Sondereinsätze bei politischen Veranstaltungen, Grossevents, Spontanereignissen und Fussballspielen seien in den letzten Jahren stetig gestiegen, die Belastungsgrenze sei bereits heute erreicht. Kompensationen der Überzeit seien zeitnah oft nicht möglich, was sich negativ auf die Gesundheit der Polizistinnen und Polizisten auswirke, heisst es in der Mitteilung weiter. Zudem würden die personellen Ressourcen fehlen, um in der fortschreitenden Digitalisierung beispielsweise den Schutz von Kindern und Jugendlichen zu gewährleisten.

Ein Ausbau des Korps ist gemäss Mitteilung auch angesichts der steigenden Bevölkerungszahl notwendig. Während der Personalbestand bei der Stadtpolizei in den letzten zehn Jahren keine grossen Veränderungen erfahren habe (+2 Prozent), sei die Wohnbevölkerung in Zürich im gleichen Zeitraum um 11,5 Prozent gewachsen.

Bis 2033 wird die Stadtbevölkerung gemäss aktuellen Prognosen auf über eine halbe Million Einwohner ansteigen. Die Stadtpolizei rechnet damit, dass sich dann noch mehr Menschen im öffentlichen Raum aufhalten werden und es zu noch mehr Konflikten kommen dürfte.

