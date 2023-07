Bewilligung für Velodemo – Die Stadt Zürich akzeptiert den Entschied des Statthalters zur Critical Mass Die Stadtpolizei müsse Massnahmen gegen die Gemeinsame Velo-Ausfahrt in der Stadt Zürich ergreifen, fand der Zürcher Stadthalter. Die Stadt Zürich fügt dich diesem Urteil.

Die Stadtpolizei darf sie nicht mehr einfach so gewähren lassen, befand der Statthalter: Die gemeinsame Velo-Ausfahrt «Critical Mass» fährt über die Zürcher Quaibrücke.

Foto: Urs Jaudas

Die Stadt Zürich will die Organisatoren der Critical Mass dazu Bewegen, eine Bewilligung einzuholen. Dies teilten am Mittwochmittag, die Zürcher Polizievorsteherin Karin Rykart Zürich an einer Medienkonferenz mit. Die Stadtpolizei müsse Massnahmen gegen die Veldemo Critical Mass ergreifen, Urteilte kzrlich der Zürcher Stadthalter. Oder aber auf eine Bewilligung pochen.

Die Stadtpolizei hat den regelmässigen Veloumzug durch die Innenstadt bisher gewähren lassen. Solange niemand gefährdet werde, sei ein Einschreiten nicht verhältnismässig, befand sie – auch wenn dafür keine Bewilligung eingeholt wurde.

Die Critical Mass hat sich bisher geweigert, eine Bewilligung einzuholen. Die Argumentation: Eine gemeinsame Velo-Ausfahrt stelle keine Demonstration dar, sondern gehöre zum normalen Stadtverkehr. Die Route wird spontan festgelegt.

Die FDP-Politiker Përparim Avdili und Alexander E. Brunner hatten deshalb Anfang November 2022 Beschwerde beim Statthalteramt eingelegt – und teilweise recht bekommen. Bei der Critical Mass handle es sich um eine Demonstration, die einen «gesteigerten Gemeingebrauch» mit sich bringe, liess Statthalter Mathis Kläntschi (Grüne) ausrichten. Daher brauche der Veloumzug eine Bewilligung, verfügte er. Werde die Critical Mass ohne eine solche durchgeführt, müsse die Stadtpolizei Massnahmen ergreifen.

Rechtsbrüche wie die Missachtung der Verkehrsregeln und eine teilweise Stilllegung des Verkehrs gehörten zum Wesen der Critical Mass, so Kläntschi weiter. Diese verletze die Freiheitsrechte von Betroffenen, auch wenn niemand direkt gefährdet werde. Das Nichteingreifen der Stadtpolizei stelle somit eine Rechtsverletzung dar.

SDA/lop

