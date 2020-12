Zürichs neue Abholz-Liste – Die Stadt Zürich fällt diese 242 Bäume Wo Kettensägen kreischen, schreien viele Bürger auf. Um sie auf die Fällungen vorzubereiten, werden diese neuerdings vorab angekündigt. Ein Quartier ist besonders betroffen. Patrice Siegrist

Emotionaler Moment: Der Kahlschlag an der Zürcher See-Promenade vom April 2017. Foto: Sabina Bobst

Kopfschütteln. Traurige Blicke. Männer fahren mit Kettensägen und grossen Maschinen an der Zürcher Seepromenade auf und entwurzeln Dutzende Bäume. Das Unverständnis der Passanten ist gross. Doch die Bäume sind krank, sie müssen ersetzt werden.

Diese Szene ereignete sich im Frühling vor drei Jahren, und sie steht sinnbildlich dafür, was geschieht, wenn in Zürich Bäume gefällt werden. Die Emotionen gehen hoch, ein Aufschrei folgt prompt. Denn oft sehen morsche Bäume von aussen noch vital aus. Zürichs Gärtnerinnen und Gärtner veröffentlichen deshalb neu jeweils Anfang Winter eine Übersicht über alle geplanten Fällungen von Stadtbäumen. Ziel sei es, mehr Transparenz und Übersicht zu schaffen, sagt Tanja Huber, Sprecherin von Grün Stadt Zürich. «Wenn plötzlich ein Baum in der Strasse fehlt, erschreckt das die Anwohnerinnen und Anwohner.»