Offensive für Wärmepumpen – Zürich öffnet die Kasse im Kampf gegen Ölheizungen Der Stadtrat erhöht die Förderbeiträge für den Ersatz von fossilen Heizungen. Neu gibt es Pauschalzahlungen für Wärmepumpen und Anschlüsse an Energieverbunde.

Die Ölheizungen sollen weg: Zürcher Kamin- und Dächerlandschaft im Winter. Foto: Fabienne Andreoli

Der Zürcher Stadtrat erhöht die Förderbeiträge für Wärmepumpen und Anschlüsse an Energieverbunde. Im Vergleich zu den kantonalen Beiträgen sind sie deutlich höher, teilte die Stadtregierung am Montag mit.

Die neuen Ansätze gelten bis zum Inkrafttreten des kantonalen Energiegesetzes und verstärken die Anreize zum Ersatz fossiler Heizungen, heisst es weiter. Mit dem neuen Energiegesetz will die Kantonsregierung 120’000 Ölheizungen ersetzen.

200 Franken pro vermiedene Tonne CO₂

Am 1. Juli 2020 ist das neue Förderprogramm Energie des Kantons in Kraft getreten, das auch die Förderung von Wärmepumpen und leitungsgebundener Energieversorgung umfasst. Die entsprechenden städtischen Förderbeiträge sollen an die kantonalen Fördermassnahmen angeglichen werden.

Heute werden die Förderbeiträge für Wärmepumpen und Anschlüsse an Energieverbunde anhand einer komplexen Formel berechnet. Wie beim Kanton soll diese Förderung künftig auch mit Pauschalbeiträgen erfolgen. Die Stadt zahlt diese ergänzend zu den Kantonsbeiträgen aus.

Massgebend für die Berechnung der neuen Pauschalbeiträge sind neu 100 Prozent der Mehrkosten gegenüber einer fossilen Lösung und ein Fördersatz von 200 Franken pro Tonne vermiedenes Treibhausgas.

Anreiz zielt auf Eigentümer kleiner Häuser

Der Stadtrat ist überzeugt, dass dadurch vor allem für Eigentümerinnen und Eigentümer von Einfamilienhäusern und kleineren Mehrfamilienhäusern ein wesentlich höherer Anreiz entsteht, beim Heizungsersatz eine ökologische Lösung anstatt einer fossilen Heizung zu wählen.

Die kommunalen Abgaben müssen mit diesen Anpassungen nicht erhöht werden, teilt der Stadtrat mit. Die neue Regelung gilt rückwirkend per 1. Juli 2020 und bis zum Inkrafttreten des neuen kantonalen Energiegesetzes voraussichtlich Anfang 2022.

pu