FDP-Vorstoss gutgeheissen – Die Stadt Zürich prüft den Bau von Ladestationen bei Schulhäusern Nachts und am Wochenende stehen die Parkplätze der Schulhäuser leer. Hier soll ein Netz von kostenpflichtigen E-Ladestationen entstehen. Im Gemeinderat waren nur die Grünen dagegen. Lorenzo Petrò

Öffentliche Ladestationen für Elektroautos wie hier am Turbinenplatz soll es künftig bei den Schulhäusern in der ganzen Stadt Zürich geben. Foto: Dominique Meienberg

Yasmine Bourgeois ist gerade am Einparkieren, als sie das Telefon abnimmt. «Mit einem Benziner – noch!», sagt die FDP-Gemeinderätin. Sie freut sich, dass der Stadtzürcher Gemeinderat am Mittwochabend ihren Vorstoss mit 94 Ja- zu 18 Nein-Stimmen an den Stadtrat überwiesen hat. Er fordert den Ausbau von Ladeinfrastruktur für Elektrovelos und -autos auf Schulhausparkplätzen. Der Entscheid stimmt die freisinnige Schulleiterin positiv, dass sie bald auf ein Elektroauto umsteigen kann.

Gegen das Postulat von Bourgeois und ihres Parteikollegen Christian Huser haben sich einzig die Grünen ausgesprochen. Die Ladestationen würden im Widerspruch zu den Visionen einer autoarmen Stadt stehen, kritisierte Gemeinderat Balz Bürgisser.

Autos beanspruchten zu viel Platz in einer Stadt, auch wenn sie elektronisch unterwegs seien, führte Bürgisser aus. Zudem würden sie ebenfalls Ressourcen binden; mit dem blossen Umstieg von Benzinern auf E-Autos «können wir unsere Klimaziele nicht erreichen». Das nicht, gibt Bourgeois unumwunden zu. «Aber es wird damit kein einziger neuer Parkplatz gebaut. Die Pflichtparkplätze bei den Schulhäusern gibt es sowieso.» Zürich zählt rund hundert Bildungsstätten der Volksschule. Würde bei jedem Schulhaus nur ein einziger Parkplatz mit Lademöglichkeit ausgerüstet, würde dies das Ladenetz der Stadt Zürich auf einen Schlag verdoppeln. Auch sei bei Schulhäusern bereits das nötige Starkstromleitungsnetz vorhanden, das es für Schnellladestationen braucht. Ein Netz auf dem ganzen Stadtgebiet Ein weiterer Vorteil: Die Schulhäuser sind über das ganze Stadtgebiet verteilt. Zudem stünden diese Parkplätze gerade dann zur Verfügung, wenn die Bevölkerung ihre Fahrzeuge aufladen wolle – in den schulfreien Zeiten am Abend und an den Wochenenden. So könnte der Umstieg auf E-Fahrzeuge unterstützt werden. Ein Elektroauto muss bei typischem Gebrauch nicht mehr als einmal pro Woche aufgeladen werden. Lademöglichkeiten bei Schulhäusern könnten deshalb auch jene Menschen zum E-Auto-Kauf animieren, die über keinen eigenen Parkplatz verfügen oder deren Vermieter die Investition in Ladeinfrastruktur scheut.

Bauen sollen die Ladestationen Private oder Energieversorger wie EWZ oder Energie 360. «Im besten Fall kann die Stadt damit sogar noch etwas Geld verdienen», sagt Bourgeois. Üblicherweise fällt beim Laden keine Parkgebühr an. Elektroautomobilistinnen und -mobilisten bezahlen aber den getankten Strom, was je nach Ladestand und Grösse der Batterie einen ein- oder zweistelligen Frankenbetrag ausmacht. Davon könnten die Ladestationenbetreiber nicht nur ihre Stromkosten bezahlen und ihre Investition amortisieren, sondern auch einen Teil für die Parkplatzmiete an die Stadt entrichten.

SP hat Forderung leicht abgeschwächt

Breite Unterstützung fand eine Anregung der SP. Sie schwächte das FDP-Postulat textlich leicht ab. Statt gleich flächendeckend alle Schulen zu berücksichtigen, soll der Stadtrat nun lediglich «auf ausgewählten Parkplätzen bei Schulanlagen» prüfen, ob sich kostenpflichtige E-Ladestationen erstellen lassen.

Dies ermögliche eine Prüfung im Einzelfall, begründete Severin Meier (SP) diese Textänderung. So könnte beispielsweise der Umstand berücksichtigt werden, ob in der Nähe bereits Ladestationen bestehen oder nicht.

Mit Material der SDA.

