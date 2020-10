Stabile Lage in Heimen – Die Stadt Zürich richtet ein «Covid-B-Spital» ein Neue Vorkehrungen: Im Waid-Spital wird eine neue Covid-Station eingerichtet. Ausserdem gibt es erstmals seit Mai wieder Ansteckungen in Altersheimen. Kevin Brühlmann

Das Covid-Testcenter vor dem Triemli-Spital: Auch das Waidspital in Zürich wird zu einem «Covid-B-Spital» aufgerüstet. Foto: Anna-Tia Buss

Die Zahl der Ansteckungen steigt stark an, aber das ist kein Grund zur Panik – die Stadt Zürich ist gut vorbereitet. So liest sich eine Mitteilung, die am Freitagmorgen an die Medien verschickt wurde. Unterzeichnet von Andreas Hauri, Vorsteher des Stadtzürcher Gesundheitsdepartements.

Es geht zunächst um die städtischen Spitäler Waid und Triemli. Die Lage sei stabil, heisst es. Betten, Schutzmaterial, Personal – von allem genügend vorhanden. Alle Operationen und Behandlungen werden wie gewohnt durchgeführt. Das bleibe auch «auf absehbare Zeit» so. Allerdings rüstet die Stadt das Waidspital zu einem «Covid-B-Spital» auf. Das heisst, dort werden ab sofort auch Corona-Patientinnen und -Patienten aufgenommen. Vier Isolationsbetten sowie ein Platz auf der Intensivstation stehen neu zu Verfügung. Die Kapazität wird am Montag verdoppelt.